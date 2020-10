Overfalder konkurrent: Hvad har han gang i?

Da gokart-verdensmesterskabet i weekenden blev afholdt, blev det med en skandale, der overskyggede selve mesterskabet.

Den 23-årige Luca Corberi kolliderede med den blot 15-årige konkurrent Paolo Ippolito og kørte af banen. Det er oftest set, racerkører bliver vrede, når de udgår af løb, men italienske Corberi tog raseriet til nye højder.

Efter at have mistet kofangeren på sin gokart i afkørslen ventede han med den i hænderne til resten af kørerne igen kom rundt på banen. Da Ippolito nærmede sig ulykkesstedet, kastede Corberi kofangeren efter sin italienske landsmand, der kørte forbi i høj fart.

Kofangeren rammer ikke Ippolito men i stedet svenske Millell. Ingen af kørerne kom noget til, men Corberi skabte uden tvivl en rigtig farlig situation, der kunne have endt på en helt anden måde.

Efter løbet fortsatte dramaet, hvor Luca Corberi kom stormende og overfaldt Ippolito med slag, i zonen, hvor gokartene bliver parkeret.

Verdensmesterskabet blev kørt på South Garda Karting-banen ved byen Lonato i Italien nær den populære Garda-sø. Banen er ejet af Luca Corberis far, og det er angiveligt ham, der overfalder Ippolito, da hans søn bliver holdt tilbage.

Mange har råbt op om, at de to herre fra Corberi-familien skal straffes, og det kor stemmer Bo Baltzer Nielsen, der er sportschef i Dansk Automobil Sports Union, i.

- De (red. konsekvenserne) skal helst være store. Det er ikke noget, der hører til i sporten. Det er noget FIA (red. det internationale motorsports forbund) vil afgøre, og så kommer det jo an på, om der bliver lavet en politianmeldelse på Corberi. Han er jo gammel nok til at modtage en straf.

- Den eneste lignende sag, jeg lige kan komme i tanke om, er en Formel 2-sag, hvor en bil med køreren i blev påkørt med vilje. Det gav et års karantæne. Det er mindst den straf, Corberi får, siger han til Ekstra Bladet.

Den tidligere Formel 1-verdensmester Jenson Button mener, at straffen bør være endnu hårdere.

I et tweet skriver han, at både Luca Corberi og hans far bør blive udelukket for al motorsport for evigt.

Den tidligere Formel 1-køre Felipe Massa er præsident for FIA's gokart-kommission, og han er opmærksom på hændelsen.

På sin Instagram-profil skriver brasilianeren: 'Denne opførsel er fuldstændig uacceptabel for vores sport, og det vil få konsekvenser for de involverede.'

Jacob Nørtoft er talentansvarlig på karting-området ved Dansk Automobil Sports Union, og han er ofte med til løb, hvor Luca Corberi deltager.

- Der har ikke været nogle episoder med ham tidligere. Så havde han ikke fået lov til at køre mere. Det er ikke særlig godt for sportens omdømme det her.

- Han har været med i mange år og er en hård kører, men slet ikke på den måde han viste i går, fortæller han til Ekstra Bladet.

Begge kører blev udelukket for hændelsen på banen, men tv-billederne viser ikke, hvordan Luca Corberi endte med en ødelagt gokart.

Løbet blev vundet af franske Jeremy Iglesias, der dermed vandt dermed verdensmesterskabet i KZ-klassen.

