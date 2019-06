Overrasker alt og alle: Flyvende dansker i pole position

Le Mans (Ekstra Bladet): Den tidligere Formel 1-lærling Marco Sørensen er ikke kun flyvende i hverdagen.

Nordjyden overraskede alt og alle ved at køre den grøngule Aston Martin i pole position i den tætte GTE Pro-klasse.

Det fik smilet frem hos den forhenværende Aston Martin-direktør David Richards, fordi det var uventet, da det normalt er makkeren Nicki Thiim, som regnes for den hurtigste af de to tidligere verdensmestre.

Selv om tiden 3:48.000 kom tidligt i den sidste af de tredje tidtagninger, var 'danskerbilen' efterfølgende aldrig truet.

Dermed kom der et VM-point ind på kontoen.

Da Ekstra Bladet mødte Marco Sørensen tidligere på dagen, kunne sidstnævnte ikke lade være med at fortælle om et forfløjen liv, hvor han allerede i år er oppe på 61 starter og landinger på grund mange løb og tests.

De to danske topkørere er i Le Mans blevet sat sammen med den tidligere tredobbelte klassevinder Darren Turner, Storbritannien, og udgør på papiret et godt bud på en klassesejr.

Michael Christensen mistede i den tredje og sidste tidtagningen pole position (Foto: Jan Sommer)

Både Michael Christensen og Jan Magnussens spanske makker Antonio Garcia stak næsen under tidtagningen. Sidstnævnte endte med at køre tredjebedste tid.

Førstnævnte var for eksempel hurtigst, inden der var en times pause i den fire timer lange seance om startpladserne.

I første række er det som forventet Toyota skærm ved skærm, men det er ikke sidste års vinderbil med den dobbelte Formel 1-verdensmester Fernando Alonso, Spanien, men søsterbilen der er på pole position efter at have været et halvt sekund hurtigere.

Det var også et halvt sekund, som skilte High Class Racing med debutanterne Anders Fjordfach og Dennis Andersen og Jackie Chan-bilen med David Heinemeier Hansson i LMP2-klassen, hvor de skal starte som henholdsvis nummer 11 og nummer 13.

I den lille GTE AM-klasse havde Michelle Gatting og hendes medsøstre svært ved at følge med og skal starte næstsidst i det 61 bilers store felt.

