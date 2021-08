Overrasker i USA: Lottokupon til Lundgaard

Racertalentet Christian Rasmussen har i sin juniorkarriere satset benhårdt på en karriere i Indycar, men selv om den 20-årige amagerkaner har kurs mod en titel i den amerikanske pendant til Formel 3, bliver han overhalet inden om denne weekend af en anden Christian.

Efternavn Lundgaard.

Med støtte fra Alpines F1-akademi får jævnaldrende Christian Lundgaard i Indianapolis debut i Indycar for RLL Racing.

Lidt af en lottokupon med mulighed for den helt store gevinst, hvis han gør god figur. Enten allerede næste år i USA eller på sigt i Formel 1.

Sidste måneds test og weekendens løb kommer på et godt tidspunkt for danskeren, som har lange pauser mellem løb i en F2-sæson, hvor han har været forfulgt af uheld.

- Min drøm og mål forbliver det samme, og jeg skal stadig færdiggøre min sæson i Formel 2. Men det er en god mulighed at udforske. Hvis det går godt, så ja, er Indycar en mulighed. For mig selv har drømmen altid været Formel 1, men jeg er også spændt på at vise, hvad jeg kan i Amerika i en anden bil, siger Christian Lundgaard fra USA.

Over for Ekstra Bladet understreger han, at målsætningen først og fremmest er erfaring.

- Selvfølgelig vil jeg gerne gå ud og vinde, men jeg vil også gerne vinde Formel 1-mesterskabet, så jeg har ikke sat mig ned og sagt, at jeg skal slutte i top ti.

- Se på Nashville (løbet i sidste weekend); du kan køre henover en bil og stadig vinde. Så du skal være på den rigtige side af heldet. Det skal du i alle racerserier, men det er lidt mere lotteri her.

- Jeg tror mere, at teamet vil se, hvad jeg kan på en løbsweekend. Nu fik de set, hvad jeg kunne til en test, og det var de meget imponeret over, så de ville også gerne se et løb.

Danskeren overraskede allerede positivt fra fredagens træning og kvalifikation. Ikke alene slog han begge sine teamkammerater og var med til at eliminere den seksdobbelte Indycar-mester Scott Dixon.

I sin allerførste kvalifikation efter kun en testdag og en times træning kvalificerede Lundgaard sig som nummer fire en sølle tusindedel fra Romain Grosjean på tredjepladsen.

De amerikanske tv-kommentatorer spærrede øjnene op:

- Han er en af de hurtigste til at lære, som vi nogensinde har mødt. Vi talte med ham for lidt siden, og han er bare afdæmpet og cool, lød det.

En succesfuld testdag sidst i juli førte til aftalen om et enkelt løb. I Indycar kan teams uden videre stille med en ekstra bil. Foto: RLL Racing

Selv om fokus altid har været og stadig er på Formel 1, er Lundgaard fascineret af den amerikanske serie.

- Jeg kan gode lide, at Indycar minder om F2, mens det stadig er et miks mellem F2 og F1. Det er superligaen, men i de samme biler. Det er en meget konkurrencedygtig serie, der er ingen servostyring, bilerne er fysiske at køre, og det er rigtigt ræs, siger han.

Han glæder sig til dæk, som man kan presse hele løbet og til at prøve løb, hvor der tankes undervejs. Om end lige nøjagtig strategi med benzinen bliver en af de store udfordringer.

Den allerstørste bliver fysisk. I F2 køres maksimalt en time, mens et Indycar-grandprix tager mindst dobbelt så lang tid.

- Det, som skræmmer mest, er, at vi skal køre 85 omgange flat out. Ok, lidt benzin skal der spares. Og så har du andre biler på anderledes strategier på den bane, hvor de allerede har kørt i år. Men for at være helt ærlig, er der ikke noget, som for alvor skræmmer. Der er ingen forventninger, jeg har kun kørt en test, siger Lundgaard.

Formel 1-gridden til 2022 er i princippet fyldt, og realistisk skal danskerens fremtid falde på plads i oktober.

- Efter løbet og efter F2-sæsonen er vi klogere, men 25 procent af F2-sæsonen køres i december, så det handler om at udforske muligheder. Som tingene ser ud lige nu, er jeg stadig hos Alpine. Jeg ved ikke, hvornår der bliver besluttet noget, siger Lundgaard.

Danskere i Indycar Ronnie Bremer: 12 løb i 2005 med en sjetteplads som bedste resultat. Jan Magnussen: 11 løb i 1996 og 1999 med en syvendeplads som bedste resultat. Kevin Magnussen: Et løb i 2021, som vikar for skadede Felix Rosenqvist. Udgik.

Kun tre danskere har tidligere kørt i serien. Jan Magnussen, Ronnie Bremer og senest Kevin Magnussen med en vikartjans i juni.

- Indycar er lige så stor en mundfuld som Formel 1 konkurrencemæssigt og på kørersiden. Måske er er den mere fair, fordi bilerne er mere ens, selv om der stadig findes store og små budgetter i Indycar, siger Jan Magnussen til Ekstra Bladet.

- Konkurrencen er hård, og de gutter derovre, som vi måske aldrig har hørt om eller har svært ved at have stor respekt for, skal man ikke undervurdere. De er virkelig dygtige til, hvad de laver og kender både banerne, teamsene og alle de små tricks.

- Men Christian er vanvittig dygtig. Rammer han rigtig denne weekend, giver det store muligheder for fremtiden, siger han.

‘Big Machine Spiked Coolers Grand Prix’ køres lørdag fra klokken 18.30 dansk tid. Viaplay har rettighederne, ligesom Ekstra Bladet dækker live.

Kort om Indycar 2,2 liters twinturbo V6-motorer med 500-700 hestekræfter (Honda eller Chevrolet) 748-767 kg Dallara leverer samme chassis og aero-pakke til alle teams Firestone-dæk: Primær (sort), alternativ (rød) og regn 70 liter tank - med tankning undervejs Brændstoffet består af 85 procent ethanol og 15 procent benzin Kvalifikation minder om F1 med tre sessioner afsluttende med 'Firestone Fast Six' Rullende start i modsætning til holdende i F1 Ved pitstop holder køreren ca. otte sekunder; en fuld tank tager syv sekunder