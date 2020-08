Overtalte datter til at fortsætte med porno

Renee Gracie har fået en noget uventet opbakning fra sin far, efter hun skiftede motorsport ud med pornobranchen

Australiens første kvindelige professionelle racerkører Renee Gracie har fået opbakning til at forblive i pornobranchen fra en noget uventet kant.

Hendes far har nemlig overbevist hende om at forblive i branchen, da Renee Gracies økonomiske situation er forbedret betragteligt.

- Jeg tror, min far faktisk er stolt på grund af den finansielle situation, jeg er i, og hvad jeg har været i stand til at gøre med sitet, siger Renee Gracie til Times Now Sport.

Renee Gracie skiftede for et par år siden motorsporten og racerdragten ud med en karriere som pornostjerne og knapt så meget tøj, da hun ikke kunne finansiere sin racer-karriere.

Hun sælger nu eksklusive videoer og billeder på voksensiden OnlyFans.

Da hun ikke længere troede, at hun kunne sælge flere billeder og videoer, var det også hendes far, der opfordrede hende til at fortsætte.

Hendes nye job indbringer hende angiveligt 25.000$ om ugen. Det svarer til lidt over 150.000 kroner om ugen.

