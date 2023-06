På radaren i USA: Topteams tracker Lundgaard

Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) har skuffet siden Christian Lundgaards ankomst - især på ovalbaner - men ellers går det som planlagt for den danske racerkørers investorer og managere, Kaj Andersen og Hemming Van.

Sidste år underskrev den danske racerkører en ny flerårig aftale, som betyder, at der fra 2023 for første gang er nettooverskud på bundlinjen.

På længere sigt er målet ganske ambitiøst.

Lundgaard skal enten hos RLL eller ved et større team udvikle sig til at blive en af sportens superstjerner; a la Josef Newgarden, årets populære vinder af Indianapolis 500 og dobbelt Indycar-mester.

- Teamet er ikke der, hvor de gerne vil være, og hvor vi havde håbet, de var. Det kan man se bare med resultaterne på Indy 500 og i Detroit, siger Hemming Van til Ekstra Bladet.

- På Road America fik Christian, fordi det er en type bane, han er vant til fra Europa, nok mere ud af bilen, end der egentlig var i den (en syvendeplads sidste weekend, red.). Når det er sagt, er han jo et godt sted, fordi teamet har ressourcer at trække på og kan bruge penge på de forbedringer, som de skal i gang med.

Hemming Van, tidligere ejer af Daloon og bestyrelsesformand for Easy Food, har sammen med forretningsmanden Kaj Andersen investeret i Christian Lundgaards karriere siden Formel 3. Foto: Jan Sommer

- Jeg ved, at de har et program sat i gang, der er møntet på det mellemlange sigt. Altså ikke på forbedringer til næste løb, men til næste år.

I fjor blev Lundgaard årets rookie som nummer 14 i mesterskabet.

Lige nu ligger han halvvejs gennem sæsonen 11’er og foran Kevin Magnussens tidligere kollega Romain Grosjean, som kører for topteamet Andretti Autosport. To placeringer bedre finder man Colton Herta, amerikansk motorsports store håb, som sidste år var på tale til Formel 1.

Holder vågent øje

Lige nu er målet med sæsonen top ti, men fokus for baglandet er mere på, hvad der skal ske fra 2025.

- Christian har en aftale for næste år, så der er ikke noget hensyn til det. Men vi begynder at kigge på sæsonen efter. Der skal teamet have rykket sig.

Hemming Van fungerer nu også som manager for Lundgaard - her til Indianapolis 500 sidste år. Foto: Lisa Hurley/Penske Entertainment

- Christian skal blive ved med at gøre, som han gør nu og hidtil har gjort. Få det maksimale ud af bilen og være, hvor han er i forhold til sine to holdkammerater.

- Gøre det, som han gør over for sine sponsorer, og pleje deres interesser. Så skal han ikke mere, og teamet skal gøre resten, hvad de er fuldstændigt bevidste om, siger Van.

Baglandet taler endnu ikke med andre teams.

- Men jeg er ret overbevist om, at i hvert fald også to af de her top fire-teams, som ligger foran Rahal, godt er klar over, hvem Christian Lundgaard er, og tracker ham.

Det langsigtede mål stiler mod toppen.

- Egentlig at han blander sig i toppen og bliver den nye Josef Newgaarden, som eksempel. Det er nok den kører, han ligner mest. I forhold til kvalifikationer, gåpåmod, være lidt kæk, og så er han en præsentabel fyr.

Overskægget bliver

- Christian skal plantes og etableres rigtigt i USA. Han er begyndt at registrere sig på radaren derovre. Det ser man jo også på nogle af de kommentarer, han får med under løbene. Som når han her senest på Road America bliver nævnt for sit mod.

Imaget og skabelsen af figuren Christian Lundgaard inkluderer i 2023 et lille overskæg. Danskeren svor før sæsonstart ikke at barbere sig, før han vandt et løb.

Stefano Sordo (th.) er hentet til RLL fra Formel 1 for at skabe en bedre teknisk organisation på teamet. Foto: Chris Owens/Penske Entertainment

Hemming Van frygter, at det stadig sidder på overlæben, når Lundgaard kommer hjem til jul.

- Der er mange ting, der skal gå godt, for at han vinder et løb. Der er nogle muligheder tilbage. Oplagt med Mid-Ohio, Portland, Laguna Seca. Måske Toronto. Men der er flere ting, der skal gå godt, for at han vinder et løb. Når man ser bort fra Álex Palou (suveræn etter for Chip Ganassi), er det et meget åben felt, sig Van.

Næste løb køres 2. juli på Mid-Ohio og kan som alt Indycar ses på Viaplay.