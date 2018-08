På vej mod stor titel: Magnussen har en trumf på hånden

Uden at have spillet det sidste trumfkort er Danmarks mest vindende racerkører, Jan Magnussen, godt på vej til at genvinde det amerikanske sportsvognsmesterskab.

Selv om den 45-årige racerkører med base i Roskilde ikke har vundet et eneste løb i 2018-sæsonen, har han sammen med sin faste makker, Antonio Garcia, kørt så mange anden- og tredjepladser hjem, at den gule Corvette efter endnu en andenplads på Virginia International Raceway har en føring fire point inden sæsonens to sidste løb, Laguna Seca og Petit Le Mans.

Trumfkortet, som Jan Magnussen med tilnavnet Big Mag endnu har på hånden, er, at han i snart 19 sæsoner i USA kun har haft en sæson uden en eneste løbssejr.

Det har indtil videre ikke været nødvendigt at vinde for at komme i spidsen, og det var kun i 2012, at danskeren havde en sejrsløs sæson. Ellers har han i 18 ud af 19 sæsoner altid vundet mindst et løb i USA og Canada.

Som det så ofte før var der på Virginia-banen tale om, at den enes uheld blev den andens held, da den førende Ford GT med Ryan Briscoe og Richard Westbrook kørte ind store problemer allerede i den første time og udgik.

Det betød, at Jan Magnussen i slutspurten ikke havde behov for at satse hele butikken, og han sluttede 1,3 sekunder efter den vindende BMW med Alexander Sims, Storbritannien og Connor De Phillippi, USA.

Hvis det lykkes for 'Big Mag' at holde hjem, vil det være fjerde gang, at Jan Magnussen bliver amerikansk sportsvognsmester i GT Le Mans-klassen.

Efter at have vundet mesterskabet de seneste to år er løbet til gengæld kørt for Christina Nielsen i GT Daytona-klassen, hvor hun sammen med Patrick Long først sent har fået fart på deres Porsche.

Efter at have vundet på Road America tidligere på måneden blev det til en andenplads i Virginia.

I VM-serien har årets Le Mans-klassevinder Michael Christensen efter løbet på Silverstone udbygget føringen i GTE Pro-klassen til 14 point inden serien rejser til Østen med første stop i Japan på Fuji.

Se også: Tæt på at løbe tør for benzin: Jan M smed vigtige point

Se også: Rystet efter sabotage til dansk race: - Det er en eller flere fra 'inderkredsen'

Se også: Dansk Le Mans-vinder: - Min største sejr