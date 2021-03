Pænt af Kevin

Både Renger van der Zande og Scott Dixon kunne sagtens have klaret sig i Formel 1, mener Kevin Magnussen. Teamkammeraten takker for tilliden

Nogle kørere forlader Formel 1 og ankommer til sportsvogne, før bitterhed, bristede drømme og arrogancen har sluppet dem.

Kevin Magnussen tilhører ikke den gruppe.

Danskeren var hurtig til at anerkende sine nye teamkammeraters kvaliteter, ligesom han sætter pris på den holdånd, som er nødvendig i sportsvogne med Formel 1 som den diametrale egoistiske modsætning, hvor teamkollegaen er den største fjende.

- Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, som tænker, at Formel 1-kørere er et helt andet niveau. Men kørerne herovre - og det vidste jeg godt i forvejen - det er imponerende at se, hvor dygtige de er, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet før Daytona.

- Scott og Renger, som jeg kører med her, er virkelig top-top kørere og kunne sagtens klare sig i Formel 1. Slet ikke noget problem for dem.

- De er bare kæmpe talenter, som af en eller anden grund ikke nåede Formel 1, men snildt har evnerne.

Udtalelsen har Renger van der Zande bemærket.

- Det er virkelig pænt af ham at sige, men jeg tror også selv på, at jeg kunne have klaret det, siger hollænderen og stemmer i lovprisningen af duoens tredjekører.

- Scott er en levende racing-legende. Fyren har vundet SÅ meget i sit liv. Det er ufatteligt. Altså Indycar seks gange i spec-bil; det er ikke en Mercedes eller Ferrari, som er meget bedre end alle de andre. Bilerne er grundlæggende ens.

Tæt på hjertestop

- Kæmpe respekt til en fyr som Scott, der ikke nåede Formel 1, men har vundet så meget andet. Og han er stadig en ydmyg fyr.

- Hvis jeg ser på mig selv, er jeg ikke fra en racing-familie og havde ikke pengene. Jeg har masser af undskyldninger for, hvorfor jeg ikke nåede F1, men en af grundene er også, at jeg var 30 år gammel, før jeg for alvor begyndte at blive en hurtig, komplet racerkører.

- Alle, som når Formel 1, er allerede klar som 18-19-årige, og det var jeg ikke. Men jeg er stolt af min karriere i sportsvogne og prøver at få det bedste ud af den, siger den nu 35-årige hollænder.

Kevin Magnussen, Renger van der Zande og Scott Dixon kører lørdag Sebring 12 timer fra klokken 16.10 dansk tid - vises på TV3 Sport og Viaplay.

Kevin Magnussens kollegaer Renger van der Zande (Holland), 34 år. Har kørt sportsvogne i ti år med IMSA-titlen i 2016 som største mesterskab. Har vundet Daytona 24 og Petit Le Mans de seneste to år. Scott Dixon (New Zealand), 40 år. Den seksdobbelte Indycar-mester er tredjekører til de fire længste løb. Har vundet Daytona 24 tre gange plus en sejr i GT-biler.

