Pension eller nedtrapning: Jan Magnussen færdig i USA

Efter 15 år styrer Danmarks mest vindende racerkører Jan Magnussen mod en usikker fremtid hos det amerikanske Chevrolet Corvette-team.

Det kan ligne pensionering eller nedtrapning.

Hvis netsitet Sportscar 365 ellers har kilderne i orden vil den 46-årige dansker i næste sæson blive afløst af den 18 år yngre amerikaner Jordan Taylor i det amerikanske sportsvognsmesterskab.

Her vil Corvette langt om længe komme 'up to date' og køre med ny udviklet model, hvor motoren lige som hos f. eks. Porsche er blevet placeret midt i bilen.

Jan Magnussen har tidligere fortalt, at eftersommeren skal bruges på at forhandle ny kontrakt med Corvette, som er en del af Chevrolet og derfor også GM, og det ser ud til, at danskeren kan ende med at få en anden rolle.

Selv om den tidligere formel 1-kører igennem de mange år har vundet fire Le Mans-klassesejre og lige så mange amerikanske mesterskaber, har alting en ende.

Således spekulerer Sportscar 365 i, om Jan Magnussen enten er på vej på pension eller blevet tvunget ud.

- Chevrolet vil ikke diskutere spekulationer. Jan har været og vil fortsat være en værdifuld del af Corvette Racing.

Erstatningen Jordan Taylor har i flere omgange været gæstekører i netop Jan Magnussens bil, hvor spanieren Antonio Garcia skal køre videre i den nye Corvette.

Bilen præsenteres i næste måned i Petit Le Mans, som kan blive Jan Magnussens afsked med USA, hvor han efter den mislykkede formel 1-karriere 'søgte' tilflugt og er blevet kæmpe navn, som tilskuerne flere gange har kåret til den mest populære kører.

