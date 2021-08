Podie foræret til Kevin og co.

Kevin Magnussen sætter kurs mod karrierens første Le Mans med et ekstra podie til samlingen fra amerikanske sportsvogne.

Sammen med sin hollandske makker Renger van der Zande sikrede den 28-årige dansker på Road America i Wisconsin en tredjeplads og sæsonens tredje mulighed for at sprøjte med champagne efter et løb.

Tiden hos Chip Ganassi Racing og mødet med IMSA-racerserien har budt på en del uheldige episoder, hvor potentielle topresultater tre gange er gledet ud af hænderne på makkerparret på de allersidste omgange.

Men på Road America, hvor Kevin Magnussen takket være sin Indycar-debut i juni for første gang i år besøgte en bane, han kendte på forhånd, var heldet med Cadillac #01.

Lørdag havde Kevin Magnussen under våde og skiftede forhold kvalificeret bilen som firer. Han fik en skidt start søndag, blev skubbet af og var derfor nede at vende sidstepladsen i den store DPi-klasse.

Da Magnussen halvvejs gennem det to timer og 40 minutter lange løb afleverede bilen til sin hollandske makker var det på en effektiv femteplads på den snævre bane, hvor lykkedes ham at sætte en enkelt aggressiv overhaling.

Herefter var heldet med duoen.

Foto: Chip Ganassi Racing

Renger van der Zande at avancere til fjerdepladsen, da Acura #10 fik en punktering.

Og med sølle tre minutter igen forærede den anden Acura podiet til Chip Ganassi Racing.

De kunne ikke spare mere benzin og var nødt til at pitte til lidt ekstra dråber for at kunne gennemføre.

En lignende situation opstod i maj i Ohio, hvor Magnussen og van der Zande måtte opgive et podie.

I den samlede stilling henter Chip Ganassi Racing point på de førende, men indtager fortsat fjerdepladsen i mesterskabet med tre afdelinger tilbage.

Næste opgave for Kevin Magnussen er Le Mans 22.-23. august, hvor han kører sammen med sin far Jan Magnussen og Anders Fjordbach, før turen i september går tilbage til USA.