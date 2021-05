Podiet glippede for Kevin: Løb tør for benzin

Med halvandet minut igen af IMSA-løbet i Ohio måtte Kevin Magnussens Cadillac opgive et podie for at være sikker på at gennemføre

Sejren var aldrig for alvor inden for rækkevidde, men på Mid-Ohio Sports Car Course så det indtil næstsidste omgang ud til, at Kevin Magnussen endelig skulle få lov til at smage champagne på podiet igen.

Men så var makkeren Renger van der Zander i Chip Ganassi Racings Cadillac #01 alligevel nødt til at runde pitten til et par dråber benzin.

IMSA-sæsonens første sprintløb endte derfor med endnu en femteplads til duoen.

Daytona-vinderne Acura #10 med Ricky Taylor og Filipe Albuquerque snuppede sejren, men det holdt hårdt til sidste, hvor samtlige biler i DPi-klassen kørte på dampe og var i fare for at løbe tør for benzin.

To af dem måtte pitte en sidste gang med få minutter tilbage af de to timer og 40 minutter for være sikre på at se det ternede flag.

Der ville ellers have været en vis poesi over, hvis Kevin Magnussen havde vendt tilbage til podiet samme weekend, som den tidligere Haas-kollega Romain Grosjean i Indycar havde sikret sin første pole-position og andenplads.

Når det gælder sportsvogne, er Kevin Magnussen trods sine 28 år rookie, og sådan nogle laver begynderfejl.

Danskeren begik sådan en, da han under den flyvende start skiftede bane, før han krydsede målstregen. Det må man ikke, og brøden takseres til en tur gennem pitten.

På banen kostede det 20 sekunder til resten af DPi-bilerne.

I forhold til karrieren hos Peugeot fra næste år med store ambitioner om VM-titler og Le Mans er det meget fint at få ryddet ud i dem på karrierens mellemsæson i USA.

Men på den korte bane er de dyre, om end den slags tidstraffe ikke betyder lige så meget som i Formel 1.

Magnussen havde ellers startet løbet i fjerde position på trods af, at han under kvalifikation kørte den langsomste tid af de seks i DPi-klassen; den syvende deltager kun i de helt store løb.

Tekniske straffe til rivaler rykkede Cadillac #01 en startrække frem.

Allerede optakten til Mid-Ohio var ikke den bedste.

Chip Ganassis Racings Cadillac #01 har stadig sit første podie til gode. Næste chance bliver 12. juni i Detroit, som også er et sprintløb. Foto: Chip Ganassi Racing

Cadillac har de bedste biler. Spørg bare Renger van der Zande og Kevin Magnussen, som både havde sejre til de 24 timer på Daytona og senere de 12 timer på Sebring så tæt på, at det har kostet nattesøvn at vende pokalløse hjem til Europa.

Fra starten af sæsonen har Cadillac-bilerne skulle køre både tungest og med mindst benzin i sportvognenes ‘Balance of Performance' handicap-system.

Siden Sebring er det justeret en smule, hvilket stiller Cadillac og Acura en tand endnu ringere end Mazda.

De mistede endnu en liter benzin, hvilket svarer cirka 0,1 sekunder per omgang.

Med andre ord ikke alverden.

Magnussen satte banekord

Men især Acura-bilerne har en stærk historik i Ohio, hvor de med søndagens sejr har stået øverst på podiet i de seneste fire udgaver.

Præcist halvvejs gennem løbet, da Renger van der Zande tog over, havde Kevin Magnussen neutraliseret en god del af sin startstraf.

Mazdaen var da stukket af i front, men danskeren havde bragt Cadillac #01 tilbage i feltet af DPi-bilerne.

På vej tilbage i fri luft og ingen trafik satte danskeren løbets hurtigste omgang, som også slog Juan Pablo Montoyas banerekord sat i fjor.

Efter pitstoprunden indledte van der Zande sin del af løbet som firer og fik en gave med en time igen, da løbets første safetycar neutraliserede Mazdaens føring.

Strategerne og kørerne blev presset til yderste for at få bilerne hjem uden at stoppe igen.

Det lykkes ikke for alle …

