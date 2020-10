Porno-racerkøreren i angreb

Renee Gracies karriere tog tidligere i år en noget uventet drejning, da hun tog springet fra racerkører til pornostjerne.

Nu går hun til angreb på sine tidligere chefer og deres syn på kvinder.

Løbs-cheferne promoverer ifølge Gracie kvindelige racerkørere på et falsk grundlag, hvilket hun selv oplevede, da hun var racerkører i løbet Supercars

- Supercars ville promovere, at jeg var en kvindelig racerkører. De fortalte mig, at 'sex sælger', og derfor ville de bruge mig til at sælge sporten, fortæller hun til The Daily Telegraph.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix

En flot kvindelig racerkører var ifølge cheferne et godt værktøj til at få seerne klistret til skærmen, og nu er Renee Gracie for alvor skiftet til en branche, hvor udseende og sex sælger.

- Løbs-cheferne er hurtige til at gøre opmærksomme på de kvindelige racerkørere. De vil gerne have flere, og så alligevel ikke. Det er folk med en gammeldags mentalitet, og det skal ændres, fortæller hun.

Renee Gracie fik sin Supercars-debut i 2015, hvor hun var den første australske kvinde bag rettet. Tidligere året tog hun sig noget af et karriereskift, da hun lagde racerhjelmen på hylden og skiftede det ud med en profil på sitet OnlyFans.

OnlyFans er abonnements-tjeneste der primært er drevet af pornografisk indhold.

