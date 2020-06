Porno-racerkøreren raser: Fuck dem

Supercars har lagt afstand til den tidligere kører Renee Gracie, efter det kom frem, at hun havde skiftet kørerdragten ud med Eva-kostumet.

- Supercars er vidende om artiklen, som omhandler den tidligere Super2-kører Renee Gracie, men da frøken Gracie ikke længere konkurrerer, vil vi ikke kommentere det yderligere, lyder det fra den populære motorsportsserie.

Og den tidligere fartdjævel er da også fløjtende ligeglad med, hvad folk tænker om hendes opsigtsvækkende karriereskifte fra racerkører til pornobranchen.

- Det er sindssygt, at folk tror, at man ikke kan det her, fordi jeg har gjort noget andet i fortiden. Jeg er ked af, at sige det til nogle folk, men jeg er nok ikke den samme person, som de engang troede, jeg var. Men fuck dem, siger hun ifølge Daily Mail.

- Jeg er ikke den her liderlige ting, jeg er ikke prostitueret og jeg er ikke en escortpige. Jeg er her for at tjene penge. Jeg kommer til at malke den her forretning, så længe jeg kan.

Hun tjener i dag gode penge på at sælge sine fotos og videoer via sitet OnlyFans.

- Pengene er fuldstændig sindssyge, fortæller hun i en ny video på Twitter.

Den 25-årige eks-kører mistede passionen for motorsporten for et par år siden, og nu er hendes historie gået verden rundt, efter hun først fortalte sin historie til australske The Telegraph.

