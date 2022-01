Pornoskuespiller overvejer comeback til motorsport

Den tidligere racerkører og nuværende pornoskuespiller Renee Gracie undersøger mulighederne for at vende tilbage til racing

I et par år har Renee Gracie ernæret sig langt væk fra motorsporten, der ellers var hendes faste arbejde.

I 2020 tog hun nemlig springet over til pornoens verden, hvor hun blandt andet gennem sin egen side på OnlyFans har stor succes.

Men den succes er ikke ensbetydende med, at motorsporten er et afsluttet kapitel i hendes liv.

Langt fra faktisk.

For i et interview med motorsport.com har hun nemlig fortalt, at hun kigger efter racing-muligheder i USA:

- Jeg vil helt sikkert se, om det ikke er et sted, jeg vil være. Jeg besøger så mange stater som muligt for at se, hvor jeg vil bo - eller om det bliver aftaler på tre eller seks måneder ad gangen, hvor jeg kommer hjem imellem.

- Jeg undersøger det hele nu og ser på, hvad der er den bedste mulighed for mig, siger Renee Gracie.

Renee Gracie har tidligere slået sine folder med en kvindelig co-driver. Her med schweiziske Simona de Silvestro, der sidste år kørte Indy 500. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Hun har tidligere kørt i de australske klasser Supercars og Super2, og hun har ikke lagt skjul på, at hun godt kunne tænke sig at prøve kræfter med det lukrative Nascar, der har en lang tradition for kvindelige kørere.

Men mindre kan også gøre det.

- At komme til USA handler om at finde noget nyt, jeg kan blive passioneret omkring og se hele den nye motorsports-verden og se, hvad der venter til mig. Måske se noget, jeg ikke anede eksistrede. At blive involveret på en eller anden måde er målet, men det skal føles rigtigt.

- Om jeg skal gøre det solo eller med en kvindelig co-driver, så vil jeg bare have det sjovt med det - det er det største for mig, siger Renee Gracie.

Indtil da passer hun sin karriere, der ikke just involverer køredragter og styrthjelme. Hun er også flittig til at tease for sin metier på sin Instagram-profil. Her er et par smagsprøver: