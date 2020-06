Racerkører bliver pornostjerne

Renee Gracie har skiftet motorsporten ud med en anden type job inden for underholdningsbranchen

Der er fart på Renee Gracie.

Først som racerkører og nu på sitet OnlyFans, som er tjeneste, hvor man kan abonnere på indhold - mest i den pornografiske afdeling.

Australieren var den første kvinde til at køre i Supercars-serien på fuld tid, men nu har hun lagt den del bag sig og fokuseret på at smide kludene for de betalende kunder.

Hun har ifølge The Daily Telegraph ikke tjent en krone på motorsportskarrieren, som ellers indebar at køre supportløb til F1 - blandt andet det år, hvor Kevin Magnussen kom på podiet i Melbourne.

Nu tjener hun gode penge ved at sælge fotos og videoer, som kan ses for 85 kroner per måned.

Hun startede med nøgenbillederne, men gik hurtigt videre til at sælge sexvideoer, da det gav langt mere i kassen. Ifølge mediet har hun tjent 400.000 om måneden siden starten.

- Det har været det bedste jeg nogensinde har gjort.

- Det har sat mig i en økonomisk situation, som jeg ikke havde drømt om, og jeg nyder det virkelig.

- Jeg er ligeglad med, hvad folk kalder mig. Jeg tjener gode penge, og jeg er glad for der, hvor jeg er.

Supercars-organisationen har lagt afstand til hende, men hun er færdig med at køre om kap. men hun har tænkt meget over det afgørende karriere-skifte.

- Resultaterne var der ikke, og finansieringen var der ikke. Jeg prøvede at gøre mit bedste, men jeg nåede til et punkt, hvor drømmen gik i vasken.

- Jeg kom over det, og jeg indså, at jeg ikke var god nok og kom videre.

- Jeg solgte biler, og knoklede min røv i laser. Et par fans foreslog, at jeg skulle gå på OnlyFans, og så startede det der.

Hun vidste godt, at det ville være en stor historie, når det kom frem, og hun vidste også godt, at det ville være kontroversielt. Hendes familie støtter hende dog.

- Tro det eller ej, min far ved faktisk, at jeg gør det, og han støtter det.

- Han er faktisk stolt af mig, fordi jeg har sat mig i en så god økonomisk position.

Hun kørte sit sidste løb tilbage i 2017.

