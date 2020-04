Racerstjerne fyret for racistisk udbrud

27-årige Kyle Larson blev indtil for ganske nyligt regnet som en af de kommende superstjerner i den amerikanske Nascar-serie.

Hans opstigen mod stjernerne standsede brat efter en racistisk udtalelse søndag aften, som tirsdag resulterede i en fyreseddel fra Chip Ganassi Racing.

Ligesom al anden motorsport holder Nascar stille for tiden, hvorfor fokus for mange kørere i stedet er på e-racing. I et felt på 60 kørere var Larson søndag aften ved at gøre sig klar til virtuelt race, som blev livetransmitteret på hans Twitch-kanal, da han tilsyneladende havde et mikrofonproblem og ikke kunne komme i kontakt med sin kollega.

- Kan du ikke høre mig, spurgte han og fortsatte:

- Hey, nigger!

De andre på kanalen stemte ifølge motorsport.com straks i med kommentarer som ‘wow’, 'yikes' og ‘Kyle, du taler til alle, makker’.

N-ordet, som det kaldes på de kanter, er der nul-tolerance over for. Ikke mindst når det bliver ytret af en hvid mand fra Californien, som udøver en sport, der især er populær i Midtvesten og sydstaterne.

NASCAR driver Kyle Larson had an epic gamer moment during an iRacing event yesterday (warning: strong language) pic.twitter.com/iwjKRA2ev1 — Rod 'keydaddy' Breslau (@Slasher) April 13, 2020

Nascar-organisationen var hurtig til at fordømme det nedsættende sprog og suspendere den 27-årige racerkører. Det samme gjorde arrangøren iRacing på ubestemt tid.

McDonald’s og Credit One Bank trak sig som personlige sponsorer mandag, men understregede, at det ville blive ved med at støtte teamet, hvis de fandt en anden kører.

Mens Nascar ligger stille grundet coronakrisen, køres der virtuelt i stedet. Foto: CHRIS GRAYTHEN/AFP/Ritzau Scanpix

Tirsdag kom fyresedlen så fra Chip Ganassi Racing.

- Efter længere overvejelse har Chip Ganassi Racing besluttet, at det afslutter samarbejdet med kører Kyle Larson. Som vi sagde tidligere, var Kyles bemærkning både stødende og uacceptabel med henhold til vores organisations værdier.

- Som vi fortsatte med at evaluere situationen med de relevante parter, stod det klart, at dette var den eneste passende beslutning, lyder det i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

