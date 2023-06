Rockstjerne for en dag

Nicklas Nielsen, Mikkel Jensen og Michael Christensen udgør en rekord-trio til dette års Le Mans. Som de første danskere, siden Tom Kristensen indstillede karrieren, kører de med om den samlede sejr og skal i den nye guldalder for det hæderkronede race forsøge at løfte arven fra selveste ‘Mr. Le Mans’.

I forvejen er det årets højdepunkt for sportsvognkørere. Men 2023-udgaven af Le Mans er på alle leder og kanter vildere end nogensinde.

Når hundredårsudgaven af verdens største langdistanceløb bliver indledt klokken 16.00 lørdag med Tom Kristensen som ‘Grand Marshal’ og LeBron James, som starter er det med rekorddeltagelse af 13 danskere i feltet på 62 biler.

Nicklas Nielsen sidder i en Ferrari, som gør comeback og skal forsøge at vinde det ikoniske løb efter 50 års fravær. I selskab med Mikkel Jensen (Peugeot) og Michael Christensen (Porsche) udgør trioen endnu en rekord.

Ægte passion

Til daglig løber Formel 1-stjernerne med meget af opmærksomheden, men som Michael Christensen meget rammende beskriver det, føler de sig her som rockstjerner.

- Når man som racerkører i langdistanceløb kommer til kørerparaden, føler man sig som en rockstjerne den ene dag om året. Det er en hyldest til løbet i sig selv, men også til kørerne.

Michael Christensen er en af tre danske racerkørere, som er rykket op i den store Le Mans-klasse og skal forsøge at løfte arven fra Tom Kristensen. Foto: Steffen Heise/Porsche Penske Motorsport

- Her står de passionerede fans, rigtige fans, som kommer for at kigge, mærke og lugte til bilerne og stemningen. Det er det, Le Mans kan, siger Michael Christensen, som også føler en ekstraordinær opbakning til danskerne.

- Selv franskmændene bliver helt overrasket over at se, hvor mange danskere der er. Og når vi bliver inviteret ned i K-lejren og skal snakke lidt til dem inden løbet. Der har jeg også inviteret et par teamkammerater med før i tiden, og de bliver helt blæst væk over den støtte, som danskerne får.

Arven fra Tom

John Nielsen var pioneren for den udvikling som første danske Le Mans-vinder, og siden tog Tom Kristensen den til nye højder.

- Der er en gigantisk arv fra Tom. Hele grunden til, at jeg startede med at køre race, var Tom. Jeg så mit allerførste racerløb i virkeligheden på Le Mans i 1998. Der vandt han godt nok ikke, men han vandt året før i en Porsche, faktisk hans første Le Mans-sejr.

- Jeg begyndte at køre gokart nogle år senere, da jeg blev gammel nok, så det havde en kæmpe effekt på mig.

- Al støtten er på grund af Tom - og de andre tidligere vindere som John. Men Tom har sat et stempel i historiebøgerne, som man ikke lige glemmer. Jeg føler, at jeg er på hjemmebane i Frankrig, fordi det er der, alle danskerne er.

Mangler på cv'et

Michael Christensen er tidligere klassevinder i Le Mans, men for ham bliver det også noget særligt at skulle køre med om den samlede sejr.

- Jeg har vundet de ting, jeg gerne ville før i tiden, men nu er det hypercar og den hurtigste klasse i Le Mans. Der er kommet rigtig mange brands til. Ferrari, Cadillac, Peugeot, Toyota, Lamborghini i fremtiden.

Porsche har endnu ikke vist formen til at vinde i den nye hypercar-klasse. Foto: Steffen Heise/Porsche Penske Motorsport

- Dem vil man gerne slå og have på sit cv. Lidt det, jeg mangler, synes jeg. En overall sejr. Det er den største konkurrence. Og det er det, jeg lever for, siger Porsches dansker.

Realistisk bliver det næppe i år. Selvom 24-timers løb er et andet monster end de sædvanlige sekstimers løb i WEC-verdensmesterskabet, har Toyota stadig et forspring.

- En podie er noget, jeg håber på. Takten har ikke vist den retning endnu fra min og Porsches side. Men vi har udviklet rigtig meget på bilen. Vi har taget nogle skridt i den rigtige retning. Vi må se. Le Mans er et andet løb end alt andet.