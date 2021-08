Rødvinsrus til en million euro

Godt selskab og god vin satte gang i initiativet som på et par uger sikrede en garanti på 7,5 millioner til at realisere familien Magnussens Le Mans-drøm

LE MANS (Ekstra Bladet): Drømmen har ulmet i årevis, men der skulle en lidt våd frokost for Magnussen senior og løftet fra en gavmild kødkonge til, før drømmen om at sætte Roskildes hurtigste sønner sammen til Le Mans for alvor blev sat på skinner.

Initiativet taget i rødvinssuseren løber op i en lille million euro fra en række velvillige sponsorer, for selv der ikke er Petrus-flasker på bordet, er det så dyrt at stille en LMP2-racer til start i verdens største motorløb.

Efter at have taget tilløb flere gange uden at nå i mål blev spadestikket til Team Sashi High Class Racing med Jan Magnussen, Kevin Magnussen og Anders Fjordbach i cockpittet taget først i april.

Under festlige omstændigheder, fortæller Jan Magnussen, da Ekstra Bladet møder kørerne i Le Mans.

- Jeg var i sommerhus med nogle venner. Vi havde fået noget godt at spise og alt for meget at drikke. Så opdager en, at High Class har fået en ekstra bil til Le Mans. Han siger henslængt, at det er den, Kevin og dig skal køre.

- Så grinede jeg lidt af det og tænkte over det i min rødvinsrus … jeg prøver lige at give Kevin et kald, siger Jan Magnussen.

Jan og Kevin Magnussen fortæller om, hvor det lykkes at få Le Mans-projektet op at flyve. Foto: Jan Sommer

- Jeg ringer til ham og spørger, om vi skal prøve at give det et skud. Vi har jo prøvet nogle gange.

Svaret var i øvrigt et let overbærende ‘ja, det er fint, far’.

Jeg ringede så til High Class for at høre, hvad det ville koste, og om bilen var solgt.

Her bryder Kevin Magnussen ind med et spørgsmål:

- Var det også i rødvinsbranderten?

- Det var fem minutter, efter jeg snakkede med dig, griner Jan Magnussen.

- Jeg beder dem om at holde den i et par uger for at se, om det er noget. Men der var nogle ret handlekraftige mennesker i det sommerhus, som sagde, at de kunne løfte det. Jeg sad sammen med nogle af de rigtige mennesker, så det var ikke totalt fuldesnak. Ret hurtigt så vi, at det kunne lade sig gøre, hvis vi ramte rigtigt.

Budgettet var ikke på plads, men kødkongen John ‘Sashi’ Nielsen gik ind og garanterede det. 23. april præsenterede Magnussen-familien projektet på et pressemøde, og siden har de knoklet hårdere, end de plejer, med at finde sponsorer og alt det praktiske, når man skal køre Le Mans for et mindre dansk team.

Projektet blev præsenteret for offentligheden 23. april.

Projektet koster omkring 7,5 millioner kroner.

- Man bruger jo en racerbil op. Chassiet kan genbruges, men alt skal renoveres, og mange stumper arkiveres lodret.

Kevin Magnussen bidrager med et andet fascinerende tal.

- Alene ‘running costs’ (løbende udgifter på banen) er 80 euro per kilometer, og vi kører 5500 kilometer, hvis det går godt, siger han.

Bare den udgift er over tre millioner kroner.

25 biler er på startlisten i LMP2-klassen. Foto: Jan Sommer

Tidligere har der været tale om en simplere løsning for at få Magnussen-drømmen til at gå i opfyldelse.

- Vi undersøgte det med Corvette, men fandt rimeligt hurtigt ud af, at det ikke kunne lade sig gøre.

De ville gerne gøre det, men jeg skulle forpligte mig til mere, end jeg kunne, siger Kevin Magnussen.

Det skulle have været i de professionelles GT-klasse, men Corvette ville kun lege med, hvis Kevin Magnussen var klar alle fire gange i løbet af sæsonen, hvor de havde brug for en tredjekører til faderens bil. Særligt de 12 timer på Sebring var et problem i forhold til starten på Formel 1-sæsonen.

Nu er det lykkes på egen hånd, hvilket i sig selv er en fejring værd. Målet er en sejr, selv om det fra startpositionen som nummer 20 i LMP2-klassen ikke lyder videre sandsynligt.

- Vi vil rigtig gerne have sportslige succes med, men for mit synspunkt er det så fantastisk, at alle de her firmaer giver os muligheden for at udleve den drøm. Det var ved at være sidste udkald. Kevin skal videre, og jeg bliver ikke yngre. Oplevelsen at arbejde sammen på den her måde til verdens største og mest intense racerløb. Det har været en succes at få til at ske, men på banen er succes en anden, siger Jan Magnussen.

Målet er at vinde, selv om konkurrencen i klassen er hård med flere noget større teams end danske High Class Racing. Foto: Jan Sommer

- Det frustrerende ved motorsport er, at vi kan godt sidde her og synes, at vi er de bedste kørere. Men selv i en klasse som denne, hvor bilerne er de samme, bliver der brugt ressourcer på research og udvikling, og så ender du med en bedre bil. Og det har nogle af de store teams gjort, siger Kevin Magnussen.

- Derfor ved vi, at vi ikke er favoritter. Der er tre kørere til alle biler, og der er kørere, som vi ved ikke kører hurtigere end os, men som alligevel gør det. Så på alle tidspunkter er vi to skridt bagud. Det skal vi overkomme for at kunne vinde løbet. Det bliver vanvittigt svært, men ændrer ikke, at det er målet. Står vi på podiet med en andenplads, bliver der nok krammet derudaf alligevel …

- Nogle ting er fede ligegyldigt resultatet. At vi er her sammen, kører sammen og kan snakke om den oplevelse resten af livet, siger Kevin Magnussen.

- Min far har haft en enorm støtte fra danske motorsportsfans gennem hele sin karriere, og jeg har haft den i min karriere. At kunne mærke den glæde fra de fans, vi møder herude, som synes, det er fedt, at der er noget vildt dansk og endda dobbelt Magnussen at heppe på. At mærke det er allerede fantastisk.