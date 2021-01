Ryggen skåret op: Viser rædsels-ar

Hun blev verdensmester som 21-årig i 2018, da hun bankede alle mændene i Supersport 300 World Championship.

Midt i september kom den spanske motorcykelstjerne Ana Carrasco så ud for et voldsomt styrt, hvor hun brækkede flere ryghvivler under en test i Estoril.

Nu har hun været igennem to operationer og har fået fjernet plader og skruer i ryggen og deler billeder af de voldsomme ar, hvor ryggen har været skåret op.

Se billedet af det voldsomme ar her



- CT-scanningerne viste, at læsionerne er godt helede, så vi har fjernet titaniumpladerne. Vi fylder hullerne, som skruerne efterlod i knoglerne, med frysetørret knogle for at fremme knoglens genopretning.

- Hvis alt går godt, så vil Ana være i stand til at genoptage træningen om to uger og køre motorcykel igen yderligere to uger efter, lyder meldingen fra lægerne Dr. Ubierna og Dr. Coceres ifølge solomoto.es.

Ana Carrasco glæder sig over de hurtige fremskridt og satser på at være på 100 procent, når 2021-sæsonen starter i april.

Chok-diagnose: Værre end forventet

Se skrækfotoet: Dansk verdensmester i ondt styrt

Viser skrækskade frem: - Det er en ny muskel

Vanvid giver 32 mio: OL-guldvinder chokerer med ekstremt foto

Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).