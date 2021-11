- Så ryger du i væggen

Der er lige så mange holdninger til, hvad der er verdens største motorsportsbegivenhed, som der er løb i Triple Crown.

I USA er man naturligvis ikke i tvivl om, at Indianapolis 500 er større end Formel 1-grandprix i Monacos gader eller 24 timer på Le Mans.

‘The Greatest Spectacle in Racing’ kalder amerikanerne løbet, som til maj køres for 106. gang.

Her bliver Christian Lundgaard første danske deltager nogensinde.

- Det er stort og større end Monaco. For nogle er Formel 1 størst, men det er større end Monaco. Jeg har været til Indy 500, og det er sindssygt. Det ville jeg gerne have kørt selv, siger Ronnie Bremer.

Indianapolis 500 er en af verdens største sportsbegivenheder. Foto: Paul Sancya/Ritzau Scanpix

Den danske racerkører med fortid i Champ Car nåede til gengæld at prøve kræfter med de frygtede amerikanske skrånende ovalbaner, som mange forbinder med Nascar, men som også er en del af Indycar.

Udover seriens juvel, Indianapolis 500, køres fire af sæsonens 17 løb på ovaler.

Ronnie Bremer har imidlertid erfaring med nogle stykker; eksempelvis Las Vegas International Speedway.

- 365 km/t. med fuld gas i 20 minutter, indtil du skal tanke igen. Det går jævnt hurtigt ...

Selv om man ‘kun’ skal dreje til venstre, kræver ovalbaner en god bil, teknik og et drys dødsforagt.

- Det er en helt anden disciplin, og du kan slet ikke sætte dig ind i det. Det virker simpelt at dreje til venstre hele tiden. Bilen er sat op til oval, så når du kører på langsiden er rattet skævt, fortæller Ronnie Bremer.

Ronnie Bremer gjorde sig bemærket i amerikanske formel-biler i midten af 2000'erne. Foto: Paul Mounce/Getty Images

- Du har været vant til i hele din karriere, at rattet ikke må sidde skævt, når du kører ligeud. Når du kører ind i svinget, er det lige, og til sidst drejer du lidt til venstre.

- Der er ikke dækvarmere på, så du kommer ud på kolde dæk, og de siger, at du skal fyre den af med det samme. Man tænker, du er hjernedød, for sådan en kører 250 på ingen tid. Så bygger du mere og mere fart på.

Mentalt dræner hastigheden ekstremt. Ronnie Bremer erindrer, hvordan 45 minutter på en ovalbane er langt hårdere end et langt løb.

Her går det galt for Fernando Alonso under forberedelse til Indy 500.

- Du kører så stærkt, at du hele tiden skal være på forkant. Når du kommer ind i en slipstrøm, bliver du suget op til den nærmeste og skal beslutte, om du skal højre eller venstre. Hvis du slipper gassen, ryger du 100 procent i væggen.

- Forestil dig, at bilen ikke vil dreje, som du vil, og du ved, at hvis du slipper gassen, som er den naturlige reaktion, så ryger du i væggen. Det er et psykisk pres.

- Du skal have en god bil på en oval. Her har bilen mere at sige end køreren efter min mening. Det er så nemt at lave en fejl, lave en fejl og ende i væggen.

Indy 500 melder ikke officielle tilskuertal ud, men alene på tribunerne er der plads til 250.000. Hertil kommer hele græsarealet i midten af den ovale bane. Foto: Paul Sancya/Ritzau Scanpix

Af Indycars 95 dødsulykker er langt hovedparten sket på ovaler. Det samme gælder de fire i dette årtusinde.

Dan Wheldon (2011) og Justin Wilsons (2015) fatale ulykker var katalysatorer til at indføre cockpitbeskyttelse i de største formel-klasser.

Klassen er sikrere end nogensinde, men ulykkerne stadig store, som på ovalen i Texas i år, hvor seks biler bragede sammen, og en flippede rundt.

- Hvis den først letter, er det bare, om du er heldig. Det er skræmmende, når du kører. Der er altid nogen, som står af. Hvis du tænker for meget, er du for langsom, og det er ikke så nemt at fortælle dig selv, siger Ronnie Bremer.

46-årige Hélio Castroneves vandt i 2021 løbet for fjerde gang. Han vandt i en ekstra bil sat ind til løbet af Meyer Shank Racing. Mange af holdene sætter ekstra biler ind til årets højdepunkt. Foto: Michael Conroy/Ritzau Scanpix

Lundgaard: En kæmpe udfordring

Da Indycar begyndte at blive nævnt som mulighed for Christian Lundgaard, var danskeren en smule ulden, når gjaldt særkendet for amerikansk racing.

Ovalbanerne.

Skræmmende, farlige, men fascinerende.

Romain Grosjean måtte love sin kone at holde sig fra dem, før han fik lov til at køre i USA, og det er ikke usædvanligt at se kørere, som holder sig fra ovalerne og kun kører på de mere almindelige gadebaner og racerbaner.

Christian Lundgaard går imidlertid all-in med sin treårige aftale med Rahal Letterman Lanigan Racing og kører fuldt program fra start:

- Når jeg tænker på Indycar, tænker jeg på Indianapolis 500 og ovalbaner, så du ved, hvad der følger med. Jeg ved, hvordan man kører på racerbaner, men ovalbanerne bliver helt sikkert en udfordring, som jeg skal forberede mig bedst muligt på.

- Jeg har ikke gjort mig de store tanker, fordi jeg ønsker ikke at sætte mig nogle forventninger eller tænke på, hvad der skal ske, og hvad der kan ske, siger Christian Lundgaard til Ekstra Bladet.

Sidste besøg på Texas Motor Speedway bød et meget stort crash, som blandt andre Conor Daly var impliceret i. Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

- Min far plejer at sige, at du kan aldrig forberede dig for meget, hvilket er korrekt, men du kan fylde dit hoved med for meget plidder-pladder. Det er det eneste, jeg vil undgå. Jeg vil ikke sidde og tænke på ‘hvad nu hvis’. Jeg vil hellere køre på følingen og talentet.

Han har allerede brugt rigtig meget tid på Indianapolis Motor Speedway hjemme foran skærmen i Hedensted.

- Jeg har kørt rigtig mange omgange på Indianapolis, og jeg var seks miles pr. i timen for langsom i forhold til pole-position i 2021, og jeg kunne ikke køre hurtigere, for det var ‘flat out’ hele vejen rundt, siger han.

Ovalbanerne bliver et fokus for både Lundgaard og teamet, når han går i gang med at forberede sig til sæsonen. Udover Indianapolis 500 køres fire af sæsonens 17 løb på ovaler.

Som rookie får han lov til at teste nogle ekstra dage. Teambossen Bobby Rahal satser derfor på, at Christian Lundgaard skal til Texas Motor Speedway tidligt.

Dels fordi her køres sæsonens andet løb, men også som forberedelse til Indy 500. På grund af hastighederne og fare-elementet til det løb, skal rookier igennem en slags prøve for at få lov til at deltage.

