Sådan vinder dansker i Le Mans: Fire timer fra titlen

Le Mans (Ekstra Bladet) En af nattens uheldige helte, Michael Christensen er søndag formiddag små fire timer fra at blive verdensmester.

Efter, at muligheden for at genvinde klassen i verdens hårdeste løb er forduftet, handler de sidste timer om at være kørende og ikke få flere tidskrævende pitstop.

Først en revne på udstødningen og senere en sivepunktering har kostet seks omgange eller godt en halv time.

Michael Christensen i Porsche nr. 92 har ufrivilligt været i pit i en halv time og mistet seks omgange (Foto: Jan Sommer)

Selv om Porsche nr. 92 er langt fra den krævede 8. plads som øjeblikkelig nr. 12 i GTE Pro-klassen, er finaleløbet i VM-serien et løb i selve 24 timers løbet, hvor der er en masse ekstra biler til start, deriblandt Jan Magnussen og Corvette, som i det daglige er med den anden Major-serie, amerikansk mesterskab.

Derfor skal der luges en masse VM-point væk fra resultatlisten i GTE Pro-klassen, og når det er sket, vil makkerparret Michael Christensen/Kevin Estre lige nu som nr. seks i VM-løbet i 24 timers løbet.

Det vil være ensbetydende med 12 gode VM-point og ialt 152 point, og det er ensbetydende med, at søsterbilen fra Porsche med Gianmaria Bruni og Richard Lietz trods en sejr og 38 VM-point kun kan lande på i alt 142 point.

Jan Magnussens Corvette er fortsat i spidsen foran en Ferrari med Alessandro Pier Guidi/James Calado, og der er igen et halvt minut ned til den bedste Porsche, som er bilen, der kan 'stjæle' Michael Christensens VM-titel.

I den ligning skal danskerens Porsche udgå og søsterbilen vinde VM, hvilket også kan ske, hvis Michael Christensen i VM-regnestykket vil slutte som nr. 10, fordi det vil betyde pointlighed, og her vil søsterbilen være bedst med en andenplads mere.

- Der er vel næsten 200 forskellige scenarier, men jeg har begrænset mig til, at vi enten skal vinde eller ikke slutte dårligere end nr. otte. Alle de andre regnestykker kan jeg ikke forholde mig til, sagde Michael Christensen inden superfinalen i Le Mans.

Som forventet er Toyota fortsat 1-2 i front for løbet, hvor man vil dele i porten, så den ene bil vil vinde Le Mans, mens anden med Fernando Alonso blive verdensmestre.

