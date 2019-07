Sammen med Schumacher: - Vores venskab er ikke længere det samme

Den mangedobbelte Formel 1-verdensmester Michael Schumachers tilstand er endnu uvis og en dyb hemmelighed, efter han styrtede og slog hovedet voldsomt på en skiferie for fem et halvt år siden.

Men nu løfter Schumachers nære ven - og tidligere chef hos Ferrari - Jean Todt en lille smule af sløret for, hvad status er med ’Schumi’.

Således fortæller Todt ifølge The Guardian og ITV News til Radio Monte-Carlo, at Formel 1-ikonet bliver ’ved med at kæmpe’, selvom de ikke længere kan kommunikere som før.

Schumacher er bosiddende i den schweiziske by Geneve, hvor han bevogtes døgnet rundt, mens han genoptræner efter ulykken.

Her er Jean Todt en fast gæst, hvorfor han er en af de få, der ved præcis, hvilke og hvor mange fremskridt, Schumacher gør.

- Jeg plejer at være forsigtig med udmeldinger, men det er sandt. Jeg så løbet (et unavngiven race, red.) sammen med ham i hans hjem i Schweiz, siger Todt til Radio Monte-Carlo og fortsætter:

- Michael er i de bedste hænder og bliver set godt efter i hans hus. Han giver ikke op og bliver ved med at kæmpe.

Todt var i mange år chef for Schumacher i Ferrari. Foto: Jan Sommer

Kommunikationsproblemer

Desværre kommer Todt også med en nedslående melding, da han i samme radiointerview fortæller, at deres venskab har lidt i knæk som følge af skaderne.

- Hans familie kæmper lige så meget, og selvfølgelig kan vores venskab ikke længere være det samme, som det var engang. Simpelthen fordi der ikke er den samme form for kommunikation som før.

Todt sidder til dagligt som præsident for FIA, det internationale motorsportsforbund.

I anledning af Schumachers 50-års fødselsdag tidligere på året kom familien med en sjælden udmelding fra hjemme i Schweiz.

- I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at vi gør alt, der er muligt, for at beholde ham. Vi håber, at I kan forstå, at vi følger Michaels ønsker, og at vi - som altid - værner om noget så privat som helbredet, skrev de blandt andet.

Michael Schumacher gift med Corinna Betsch. Sammen har de to børn, datteren Gina-Marie på 22 år og 20-årige Mick, der er gået i fars fodspor for at blive racerkører. Det går særdeles godt, og han er allerede en del af Ferraris talentprogram.

