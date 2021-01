Se billederne: Kevins bil er færdig

I denne sæson skal Kevin Magnussen køre for Chip Ganassi Racing i USA. Teamet har danskerens racer klar

Det kommer ikke til at gå lige så hurtigt som i Formel 1.

Men Kevin Magnussen kommer stadig til at mærke g-påvirkningen i svingene, når han skal køre prototype-serien IMSA.

Han skal køre i Chip Ganassi Racings Cadillac DPI VR, der har en tophastighed på 320 km/t, og som teamet har fået færdigbygget.

Kevins kommende racer har en V8-motor med stor slagvolumen (5,5 liter) og uden trykladning eller ekstra elmotor.

Den 930 kilos Cadillac har 580 hestekræfter, og så er farverne ikke helt ukendte for den danske racerstjerne.

Rød, sort og hvid gik også igen på flere af Haas-racerne gennem de fire sæsoner, Magnussen havde et sæde i teamet.

Magnussen skal i gang med et nyt kapitel i sin karriere. Foto: Zak Mauger/LAT Images

Danskeren får ikke bilen helt alene. Han skal dele raceren med 34-årige hollænder Renger van der Zande, der har otte års erfaring fra serien.

Kevin sætter sig allerede i Cadillacen den kommende weekend, når der testes til 'Roar Before Rolex 24'.

Weekenden efter slukker de røde lamper ved sæsonstarten, når der køres Daytonas 24 timers løb på Daytona International Speedway, som er kendt for Nascar.

Renger van der Zande har tidligere vundet to gange på Daytona.

Kevin Magnussen blev far til en pige i mandags, og lørdag drog han mod USA og sit nye team. Der vil være ti løb for ham at køre i denne sæson.

