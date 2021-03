Sejren forduftet igen: Forbandelse over Kevins bil

Kevin Magnussen og co. havde kurs mod sejren på Sebring, da kontakt med en langsommere sportsvogn kostede sejren for Cadillac Chip Ganassi Racing med en time igen

Hjerteskærende.

Kevin Magnussen, Renger van der Zande og Scott Dixon dominerede de første 11 timer på Sebring International Raceway, men løbet er 12 timer langt, og med 70 minutter igen gled sejren ud af hænderne på Cadillac Chip Ganassi Racing.

Vel at mærke for anden gang i den sæson, som kun er to løb gammel.

Scott Dixon har stadig en fjerdeplads på Sebring som karrierens bedste resultat, Renger van der Zande fik ikke forbedret de seneste tre års andenpladser til den sejr, hollænderen drømmer så meget om.

Og Kevin Magnussen har ikke drukket champagne på et podium siden 16. marts 2014 i Melbourne.

- Du må ikke glæde dig for tidligt. Det er meget nemt at dumme sig på Sebring. Lad mig sige det på den måde, sagde Renger van der Zande før løbet til Ekstra Bladet.

Hollænderen fik ret.

Det ligner næsten en forbandelse for Chip Ganassis Cadillac med nummer 01, som på vejen sluttede sekser.

For ligesom på Daytona var trioen flyvende.

Sidst i januar til 24 timers-løbet faldt det hele sammen med en punktering fem minutter før ternet flag.

Denne gang gik det galt før det sidste kørerskift med godt en time igen.

Chip Ganassis Cadillac tilbragte store dele af løbet forrest. Lige indtil den sidste time ... Foto: Chip Ganassi Racing

Siden første omgang havde trioen tilbragt størstedelen af løbet enten i front eller som nummer to. Hver gang en safetycar neutraliserede forspringet, trak de fra igen.

Som solen var gået ned over den ikoniske racerbane i Florida, leverede den 40-årige tredjekører Scott Dixon blændende stints. Ved to genstarter trak han i mørket på den ujævne bane fra rivalerne.

Lige indtil den newzealandske Indycar-legende sent besluttede sig for at pitte og på vejen mod indgangen ramte en GT-bil.

Dele fløj af bilen, og da næsen var skiftet, var Chip Ganassi-raceren sat med tre omgange.

- Det er temmelig frustrerende. Jeg ved ikke hvordan, men jeg ved, at jeg ramte BMW’en på vej ind. Det var et sent kald til pitstoppet, så jeg kæmpede for at få alt gjort klar. Jeg prøvede at dreje ind til pitindgangen, og der var bare en bil, så jeg ramte den på vej ind, forklarer Scott Dixon.

- Det var en barsk omgang. Jeg føler for teamet, for alle gjorde et fantastisk stykke arbejde, og bilen var hurtig. Kredit til alle hos Chip Ganassi Racing. Det var bestemt uheldigt, men vi gjorde det godt forsøg.

'Smertefuldt at tabe på den måde', skriver teamet på Twitter.

'Troede vi havde efterladt al vores uheld til Rolex (Daytona)'.

Kevin Magnussen var i bilen af to omgange i løbet af de 12 timer. Han prøvede at føre, men tilbragte det meste af tiden som nummer to.

I sit første stint satte den 28-årige dansker banerekord, som dog senere blev slået teamkammeraten Renger van der Zande.

Trods skuffelsen er der bestemt noget at bygge på til resten af sæsonen, hvor der nu venter en række kortere løb, hvilket betyder ingen Scott Dixon og kun Kevin Magnussen samt Renger van der Zande i bilen.

For sæsonens to første - og største - løb har vist, at Chip Ganassi Racing har bilen til sejre.

På Sebring både kvalificerede og startede Renger van der Zande Cadillacen med nummer 01. Fra startpositionen som nummer tre tog han hurtigt føringen.

Renger van der Zander kørte fremragende, men hoppede ind i en beskadiget bil til sit sidste stint, og så var løbet kørt. Foto: Chip Ganassi Racing

Det var lige ved at gå galt tidligt, da Pipo Derani i Cadillac #31 blev lidt for ivrig og aggressiv bagfra. Brasilianeren var yderst tæt på at kollidere med van der Zande efter en mislykket overhaling og endte selv med at kysse muren så voldsomt, at der røg et hjulophæng og reelt chancerne i løbet.

Udover at være en erfaren og meget hurtig herre, er Renger van der Zande også kvik i replikken.

- Pipo, jeg tror, han skulle prøve ridebanespringning. Han tror, han kan hoppe over folk i stedet for at overhale dem på en pæn måde, sagde hollænderen.

- Jeg synes, han skal falde lidt ned.

Som den eneste bil i den store DPi-klasse udgik Cadillac #31.

