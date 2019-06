Skandale banede vej: Dansk millionær kæmper for podiet

Le Mans (Ekstra Bladet) En gigantisk finansskandale i Malaysia er årsag til, at den glade danske amatørkører, David Heinemeier Hansson trods en udmelding om det modsatte for ottende gang er ude at køre 24 timers-løbet i Le Mans.

Den 39-årige IT-millionær i dollars fik ved juletid et tilbud, som han ikke kunne sige nej til.

Nu er han i den kinesiske Kong Fu-stjerne Jackie Chan Racings Oreca 07 faktisk på vej mod endnu en plads på sejrspodiet i LMP2-klassen.

Her er den såkaldte gentlemankører vant til at komme. Han har stået på alle pladser på skamlen som klassevinder i 2014, nr. 2 i 2013 og nr. 3 i 2016.

- Så har jeg også prøvet at blive smidt ud af løbet, griner David Heinemeier Hansson, som sammen med Rebellion blev smidt ud for to år siden efter at være sluttet som samlet treer og toer i klassen.

Det schweiziske mandskab blev disket for at have været for kreative og banket hul i chassiset for at få en hammer ind til at give starteren et 'gok i nøden'.

- Jeg har prøvet mere end de fleste, men da jeg kunne købe et sæde til en halv sæson for to millioner kroner, kunne jeg ikkr sige nej, fortæller David Heinemeier Hansson, som er vant til at betale mindst fem millioner kroner for at dyrke sin passion.

Sæsonen var oprindeligt blevet solgt til et rent malaysisk hold anført af Jazemann Jeefer, som nogle måske kan huske navnet på fra Kevin Magnussens fantastiske år i World Series Renault 3.5-klassen.

Fotos: Jan Sommer

Michael Christensens Porsche fører klassen på vej ind i aftenen på Le Mans (Foto: Jan Sommer)

IT-millionæren og amatørkøreren David Heinemeier hansson fik et tilbud, som han ikke kunne sige nej til (Foto: Jan Sommer)

Bilen var leaset ud til den statsejede Formel 1-bane Sepang, som er ejet af finansministeriet, men da en kæmpe finansskandale til 30 milliarder kroner førte til voldsomme optøjer i gaderne i hovedstaden Kuala Lumpur, blev det regeringsstøttede Le Mans-mandskab lukket.

Da havde man betalt størstedelen af budgettet, da Jackie Chan Racing i stedet for at få kæmpebøder for at udeblive for anden halvdel af VM-sæsonen og Le Mans, og så blev situationen reddet med nogle gode tilbud.

Det er ikke en dårlig bil, som David Heinemeier Hansson har overtaget sammen med den britiske Indy-kører Jordan King og den amerikanske sportsvognsmester Ricky Taylor.

Således blev til en sejr i LMP2 klassen i 1000 miles løbet i Sebring i marts.

Le Mans-holdet er kun en flig af den gigantiske skandale, som også involverer den tidligere statsminister Najib Razak, Hollywood-stjernen Leonardo di Caprio, Victoria Secret-modellen Miranda Kerr og verdens efter sigende næstdyreste yacht Equanimity.

Mens den tidligere statsminister har overført en masse millioner kroner til egen konto, har Leonardo Di Caprio fået dyrt kunst i form af blandt andet et Picasso-maleri.

Undertøjsmodellen Miranda Kerr skulle have modtaget dyre diamanter, men superyachten er blevet beslaglagt på Bali.

Skandalen er blevet styret af en Goldman Sachs-ansat, som USA ved årsskiftet udleverede til Malaysia.

Efter at have været oppe at snuse til en top 3-placering har David Heinemeier Hansson afleveret bilen til Ricky Taylor på en fjerdeplads i klassen.

Desværre var David Heinemeier Hansson uheldig på sin omgang og blev 'fanget' bag safetycar, så man er nede på syvendepladsen.

I GTE Pro-klassen har sidste års vinderbil fra Porsche med blandt andet Michael Christensen overtaget førstepladsen, mens Corvette efter at have skiftet kører fra Jan Magnussen til tyskeren Mike Rockenfeller er faldet en smule tilbage som treer, men under to sekunder efter den førende Porsche.

Det er fortsat Toyota 1-2 i spidsen for løbet.

