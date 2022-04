Skandaløse scener: Stortalent fyret

Den russiske gokartkører Artem Severiukhin er kommet i alvorlig modvind og har modtaget en fyreseddel efter en skandaløs optræden under en serjsceremoni

En trist sag har sendt international motorsport i chok.

Det, der skulle have været en helt almindelig podieceremoni ved et gokartløb, udviklede sig søndag til en regulær skandale.

Et forfærdeligt optrin på sejrsskamlen har medført, at det internationale motorsportsforbund, FIA, har åbnet en sag mod den 15-årige russer Artem Severiukhin og kalder hans opførsel for uacceptabel.

Den talentfulde gokartkører var søndag i færd med at lade sig hylde som vinder af den første afdeling i EM-serien for juniorer.

Videoklippet af episoden taler sit tydelige sprog. Den stolte vinder lignede glad knægt, hvis karriere var på rette vej.

Også selv om han i øjeblikket er tvunget til at køre under italiensk flag, da russiske atleter er bandlyst som følge af invasionen i Ukraine.

Men med ét kom den unge fyr ud af kurs.

Den italienske nationalmelodi blev afspillet, og pludselig bankede Severiukhin to gange på sit bryst, rakte højre arm skråt i vejret og fulgte handlingen op med et grin.

Teenageren anede ikke, hvad han lige havde sat i gang.

Men det ved han nu. Blot et døgn efter det forfærdelige optrin er hans tilværelse vendt op og ned.

Severiukhin er blevet fyret fra sit hold, svenske Ward Racing, der i en officiel erklæring samtidig tager skarpt afstand fra russerens handling og understreger, at hans opførsel på igen måde repræsenterer holdets værdier.

- Ward Racing fordømmer Artem Severiukhins egenhændige handling ved ceremonien på det kraftigste og anser handlingerne som en urimelig opførsel såvel som en uacceptabel overtrædelse af det etiske og moralske kodeks i sportens verden, lyder det.

Også Det Internationale motorsportsforbund (FIA) kalder opførslen for uacceptabel i deres skrivelse, hvor de oplyser om den igangsatte undersøgelse af forløbet.

Hovedpersonen selv benægter, at der skulle være tale om en nazihilsen. Det skriver Autosport, som citerer en talsmand fra det russiske motorsportsforbund.

- Jeg er fra Rusland. Jeg takkede holdet og min familie fra Rusland. Nogle har set mine handlinger som en dårlig gestus, men jeg har bare takket dem. Jeg er russer, jeg er fra Rusland, og jeg står bag mit land, siger Severiukhin ifølge Autosport.