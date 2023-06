Skræk-start for danskere i Le Mans

100-års jubilæet for det historiske 24 timers motorløb Le Mans gik ikke som håbet for et par af de danskere, der er knyttet størst forhåbninger til.

Nicklas Nielsen havde kørt sin Ferrari til pole position i hypercar, kongeklassen i Le Mans, men Toyotas to biler i tredje og fjerde startposition havde tydeligt mere fart.

Toyota har vundet Le Mans de seneste fem år, og allerede efter et par minutter på første omgang strøg den ene Toyota forbi Nicklas Nielsen, mens den anden pustede ham i nakken.

Nogle steder på banen var der vådt fra start. Det gav svære forhold og førte til en kaotisk start.

En Cadillac skred ud og ramte barrieren hårdt. Den trillede på tre hjul til pitten, men vragdele var spredt ud over banen, og det gav safetycar allerede efter fem minutter.

Cadillacen var ikke den eneste, som fik problemer. Også holdet i den næstbedste klasse, LMP2, med veteranen Jan Magnussen og landsmand Anders Fjordbach kom helt skævt fra land.

Det skyldtes den tredje kører på holdet, amerikaneren Mark Kvamme. Han er en af dem, som mere er med på grund af en stor pengepung, der har spyttet i holdets kasse, end et stort talent.

I et sving gik han for hurtigt på gassen, så bilen skred ud og parkerede i gruset. Med safetycar på banen var der tid til at få den løftet fri og tilbage på banen, men holdet blev altså sendt helt tilbage i feltet fra start.

Efter mere end en halv time med safetycar blev løbet endelig frigivet efter omkring 40 minutters af årets løb.

Vejrudsigten melder om regn i løbet af de 24 timer, så det er langtfra sikkert, at det sidste drama har fundet sted i løbet.

Der er i alt 13 danskere med i årets udgave af det legendariske løb.

Foruden Nicklas Nielsen er Michael Christensen (Porsche) og Mikkel Jensen (Peugeot) også til start i kongeklassen.

I LMP2 sidder David Heinemeier Hansson og Oliver Rasmussen i bilen hos Jota-holdet, Jan Magnussen og Anders Fjordbach kører for Inter Europol Competition, mens Malthe Jakobsen er med hos Cool Racing.

I GTE Am er Michelle Gatting på startlisten for Iron Dames og kommer her op mod danskerteamet GMB Motorsport med Gustav Birch, Marco Sørensen og Jens Reno Møller samt mod Mikkel Pedersen (Dempsey-Proton Racing).