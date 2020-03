Slår ned på penisbilleder

Det kan være hårdt at være kvinde i disse dage. Især hvis man har for vane at dele letpåklædte billeder på sin Instagram.

Det kan 22-årige Lindsay Brewer skrive under på. Ikke nok med at hun står på tærsklen til en lovende karriere som racekører i IndyCar-serien, så er hun ligeledes en stjerne på sociale medier med sine mere end en million følgere.

Og man forstår måske godt, hvorfor de finder hende umådeligt interessant.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Men selvom kalenderen viser 2020, er det til stadighed svært for mænd med krybdyrshjerner at styre sig ved synet af en ung, smuk kvinde i bikini.

Således har Lindsay Brewer modtaget adskillige dickpics (penisbilleder, red.) og sågar et digt, der lå under bæltestedet, siden opslaget med den lyserøde bikini blev postet.

Modtagelsen af de uønskede ædlere dele fik den blonde racerkører til at gå på det sociale medie TikTok, og hendes reaktion er på mange måder en udmærket løftet pengefinger til afsenderne.

Artiklen fortsætter efter videoen...

På videoen kan man se hende stå udenfor en soveværelsesdør med teksten: 'Tjekker indbakken. Ser to dickpics med det samme', hvorefter hun snurrer rundt og nonchalant smutter ind i soveværelset.

Med andre ord får Lindsay Brewer lukket let og elegant af for de upassende bejlere, og videoen har indkasseret hæder for sin måde at demonstrere det utjekkede i dickpics.

Lindsay Brewer har dermed ikke meget tilovers for de internet-trolde, som prøver at sabotere hendes Instagram.

Som bare 11-årig begyndte amerikanske Lindsay Brewer at køre go-kart. Allerede et år efter vandt hun sit første løb ved det nationale mesterskab.

Frygter virus: To Haas-folk isoleret

Frygter ikke virus: Nu kommer 300.000 tilskuere

Ballade i Formel 1 - protester over Ferrari