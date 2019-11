Smidt ud og politianmeldt

Efter først at være blevet kylet ud af Danmarks største motorklub, ASK Hedeland, er den forhenværende racerkører, Thorkild Thyrring blevet anmeldt for tyveri til Københavns Vestegns Politi.

Køreren, der efter eget udsagn har haft en karriere på omgangshøjde med den ni-dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen og Danmarks første Le Mans-vinder John Nielsen, har solgt 28 løbsplakater fra den svundne tid med Roskilde Ring, der eksisterede fra 1955 til 1968.

Køberen er Danish Design & Posters.

Plakaterne, som Thorkild Thyrring i sin tid lånte til brug til et program på TV 2, som aldrig blev sendt, har racerkøreren efterfølgende tilbudt klubben at købe dem tilbage for 80.000 kr.

Siden Ekstra Bladet omtalte sagen den 28. setember har klubben forgæves forsøgt at få Thorkild Thyrring på andre og bedre tanker.

Inden sagen for alvor begyndte at rulle, havde Thorkild Thyrring fået en frist til 1. juli, som igen og igen er blevet forlænget.

- Det handler om et mangeårigt medlem, har ASK Hedeland-formand Michael Kastaniegaard tidligere forklaret.

ASK-Hedeland er Danmarks største klub og har haft store navne som Kevin og Jan Magnussen, Michael Christensen, Jason Watt og Jac Nellemann på medlemslisten.

Nu er tålmodigheden sluppet op, og formanden har været forbi Københavns Vestegns Politi.

- Jeg har fået en kvittering på anmeldelsen, siger Michael Kastaniegaard, som indtil videre intet har hørt om en anmeldelse fra Thorkild Thyrring mod klubben om injurier.

- Fint med det, hvis det vil ske. Så vil politiet kende til sagen.

Undervejs i forløbet har Thorkild Thyrrings frafaldende advokat gjort opmærksom på, at hans klient ikke kan anmeldes, fordi han har status som udlandsdansker.

Det har klubben rejst tvivl, fordi eks-racerkøreren næsten altid er i Danmark, og i en længere periode har han boet i et hus på Kystvejen i Hornbæk.

Udover anmeldelsen for tyveri vil ASK-Hedeland på Danmarks Automobil Sports Unions forestående årsmøde have Thorkild Thyrring erklæret 'persona non grata', så han ikke kan melde sig ind i en anden klub.

På det samme årsmøde vil der formentligt blive stillet spørgsmål til DASU's sportsdirektør Bo Baltzer Nielsen, som tilbage i 2015 har underskrevet en udtalelse vedrørende Thorkild Thyrring, hvor sportsdirektøren bevidner, at den forhenværende racerkører har indkørt ca. 75 løbssejre, selv om tallet pænt sagt er 'vildt' overdrevet.

Det gør ham mere vindende end Danmarks største navn nogensinde, Tom Kristensen, og vil placere ham side om side med John Nielsen på listen over Danmarks mest vindende, som Jan Magnussen suveræn topper.

- Som udgangspunkt kommenterer vi ikke politianmeldelser mod enkeltpersoner, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

ASK-Hedelands formand Michael Kastaniegaard med en kopi af en af de plakater, som Thorkild Thyrring har solgt (Foto: jan Sommer)

Se også: Blåstempler Thyrrings pral: 'Ikke godt nok'

Politianmeldelse truer: Kyler Thorkild Thyrring ud

Se også: Thyrring mister kørekortet: Jeg undrer mig