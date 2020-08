Snydes for Le Mans

Det er ikke kun veteranen Jan Magnussen og Christina Nielsen, der snydes for årets Le Mans.

Flere tusinde danske motorsportstilskuere, som siden John Nielsens Le Mans-sejr i 1990 har valfartet til Frankrig blandt andet for at heppe for den ni-dobbelte vinder Tom Kristensen, Jan Magnussen osv. må ligeledes blive hjemme.

Når en forsinket udgave af 24 timers løbet køres 19. og 20. september, vil løbet blive kørt uden tilskuere.

Normalt er der en kvart million tilskuere til det ikoniske løb godt 200 km sydøst for Paris, og selv om der ikke længere er 20.000 danskere til stede, er Dannebrog fortsat meget synligt, når de nuværende danske navne drøner derudad i det franske og efterfølgende kommer på skamlen.

På den seneste opdaterede startliste er der fortsat skrevet syv danske kørere ind i løbet, og tre af dem skal ud over at køre efter en klassesejr i Le Mans forsvare deres føringen i VM for sportsvogne, hvor Le Mans i den reviderede VM-køreplan er blevet næstsidste VM-afdeling.

De tidligere verdensmestre Nicki Thiim og Marco Sørensen i Aston Martin jagtes i GTE Pro-klassen af den forsvarende mester Michael Christensen og dennes faste makker Kevin Estre, Frankrig i Porsche, som efter en sejr i det seneste VM-løb på Spa, Belgien nu er 19 point bagud som 2'er.

Le Mans-debutanten Nicklas Nielsen er sammen med franskmændene Francois Perrode og Emmanuel Collard i en Ferrari på vej mod VM-titlen i GTE AM-klassen, hvor Michelle Gatting igen i år er til start sammen med Manuela Göstner, Italien og Rahael Frdey, Schweiz ligeledes i en Ferrari.

Den dansk/franske bil har i VM-stillingen efter en klassesejr på Spa skaffet sig et forspring på 12 point.

I den næststørste klasse er High Class Racing til start med VM-besætningen med Toyota-lærlingen Kenta Yamashita, Japan og USA-milliardæren Mark Pettersson samt Anders Fjordbach.

I LMP2-klassen vil der blive Le Mans-debut til Mikkel Jensen, som skal køre sammen med russeren Roman Rusinov og den tidligere formel 1-kører Jean-Eric Vergne, Frankrig, som er af en halv snes tidligere Formel 1-kørere, der er på startlisten i verdens største sportsløbsløb.

Michaelle Gatting er igen i år til start i Le Mans (Foto: Jan Sommer)

