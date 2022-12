Søndag skal de køre sammen

Kevin og Jan Magnussen giver det i denne weekend et skud mere i samme bil.

Sidste år stillede far og søn op i Le Mans, og søndag gælder det 12-timersløbet Gulf 12 Hours på Yas Marina-banen i Abu Dhabi, hvor der for nylig også blev kørt Formel 1.

Magnussen-klanen skal køre i en Ferrari 488 i GT3-klassen sammen med amerikanske Mark Kvamme for holdet MKD Motorsports.

Det er første gang, at Kevin Magnussen skal køre racerløb i GT-bil.

- Det er lidt sjovt at tænke på, eftersom jeg er vokset op med GT-biler og sportsvogne og har set min far køre dem gennem mere end 20 år, siger Kevin Magnussen i en pressemeddelelse.

- Selv om drømmen altid har været Formel 1, så er det virkelig fedt at kunne gøre det her sammen.

- Jeg har kørt masser af omgange på Yas Marina i en Formel 1-bil, men det bliver helt anderledes i en GT-bil. På dén måde er det skægt at blive udfordret. Selv om vi naturligvis ikke er taget herud for sjov. Vi har seriøse forventninger til det her ræs.

Det gik ikke specielt godt for Kevin og Jan Magnussen ved Le Mans i juni. Efter adskillige problemer undervejs endte danskernes bil på 17.-pladsen i LMP2-klassen.

Jan Magnussen håber på, at udfaldet denne gang bliver lidt bedre.

- Det er fantastisk igen at få mulighed for at køre et ræs med Kevin. Det er en stor ting at kunne sammenligne os, ikke bare på omgangstider, men på data og video og dermed samarbejde om at optimere farten og setuppet, siger Jan Magnussen i pressemeddelelsen.

- Det er sjovt, og vi nyder det, men vi ved også begge, at det er sjovest, når man får det maksimale ud af tingene og præsterer bedst.

Gulf 12 Hours går i gang søndag klokken 10 dansk tid og slutter altså 12 timer senere.