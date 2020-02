Sov sig til VM-sejr - nu har han mistet den

Først vandt den forsvarende verdensmester Michael Christensen et VM-løb, mens han sov i flyet på vej fra Shanghai til San Francisco.

Nu har den danske Porsche-kører tre måneder senere mistet VM-sejren, mens han var i træningslejr under varmere himmelstrøg.

FIA's Internationale Court of Appeal har annulleret diskvalifikationen af Ferrari-makkerparret, James Caledo, Storbritannien og Alessandro Pier Guidi, Italien og givet det britisk/italienske makkerpar sejren tilbage i GTE Pro-klassen i sagen, som handlede om nogle få millimeter.

Efter at være blevet hyldet som vindere i Shanghai fandt kommissærerne tre timer senere ud af, at venstreside på vinderbilen ikke opfyldte kravet om, at der skal være en afstand på 50 millimeter - fem centimeter - til asfalten.

Tre måneder senere har appeldomstolen godtaget Ferraris forklaring om, at der var sket en skade undervejs i seks timer lange løb.

Med fratagelsen af sejren har Michael Christensen og hans franske makker, Kevin Estre mistet syv VM-pointog røget bagud i titelforsvaret.

James Caledo og Alessandro Pier Guedi har i stedet overtaget pladsen som førsteudfordrere til de tidligere verdensmestre, Nicki Thiim og Marco Sørensen, Aston Martin.

Før næste VM-løb på søndag i Austin, Texas har det danske makkerpar et forspring på 15 point, mens Michael Christensen og Kevin Estre er dumpet fra en andenplads ned som nr. fem, 19 point efter den førende 'danskerbil'.

De tre nævnte vil i GTE Pro-klassen i Texas få selskab af veteranen Jan Magnussen i Corvette, mens den nye danske Ferrari-kører Nicklas Nielsen fortsat er udlånt til GTE Am-klassen, hvor han i øvrigt er placeret på en delt førsteplads.

I den samme klasse er David Heinemeier Hansson til start en Porsche, lige som det danske VM-hold, High Class Racing med blandt andet Anders Fjordbach er med i LMP2-klassen.

Mens sæsonens første Nascar-løb, Daytona 500, som skulle være kørt i går, blev udsat til i aften dansk tid på grund af kraftig regn, skulle der i følge de seneste bulletiner fra Texas ikke være risiko for, at vejret vil drille, når VM for sportsvogne starter en mindre USA-turne.

Efter Austin skal feltet i næste måned køre i Sebring, inden VM-serien afsluttes med først Spa, Belgien og så den store finale i 24 timers løbet i Le Mans.

De tidligere verdensmestre Nicki Thiim og Marco Sørensen i Aston Martin er på vej mod en ny VM-titel i GTE Pro-klassen (Foto: Jan Sommer)

