Afslører nyt realityshow: - Vi viser det hele

Nicki Pedersen har igennem en lang karriere på speedwaybanerne leveret underholdning og drama for alle pengene.

Seks VM-titler, skænderier og skærmydsler med rivaler for åben skærm og en lang række uhyggelige styrt og skader har slået fynboens navn fast som en mand, der nok deler vandene, men som aldrig kan beskyldes for at være kedelig.

Og nu kan danskerne snart se frem til at se helt nye sider af den 45-årige motorsportsveteran.

Sammen med sin kæreste, Anna Natascha Öhlin Hoe, og parrets tre sammenbragte børn, Mikkeline, Mikkel og Liva, springer han nemlig snart ud som realitystjerne.

Det er Discovery Plus, der barsler med serien, hvor der i første omgang er planlagt ti afsnit.

Det afslører han over for Ekstra Bladet.

- Vi er i gang og har allerede lavet optagelser i Dubai, Polen og Spanien, fortæller Nicki Pedersen, der har vurderet, at tiden er moden til at åbne op for privatlivet.

- Jeg kunne godt have sagt ja tidligere, men jeg er et andet sted nu med min kæreste, mine børn og de mennesker, jeg har omkring mig. Nu er de også klar til den slags, fortæller han.

- Jeg vil ikke presse dem til at være med, men Natascha og børnene synes også, det er spændende, siger den syvdobbelte danske mester.

Anna Natascha Öhlin Hoe og Nicki Pedersen vil ikke holde sig tilbage i det nye program. Foto: Jarek Pabijan

Han lover, at serien vil give et ærligt billede af livet hos familien Pedersen.

- Det er vigtigt, at det ikke tegner et glansbillede af Nicki Pedersen og hans familie. Det gider jeg ikke selv at se på. Det skal være sjovt at zappe forbi det.

- Vi har aftalt at tale pænt til hinanden, men der er også plads til, at Natascha siger, ’hvad fanden laver du, Nicki?’.

- Vi skal ikke pille alt det dårlige ud, Det skal være ægte, så folk vil se mere, men vi har fået fuld vetoret. Jeg tror ikke, jeg har behov for det, for jeg står ved det, jeg siger, siger Nicki Pedersen.

Han siger, at det nye program bliver uden grænser

- Lige nu er der ikke nogen grænse, det er der ikke. Vi beholder dog tøjet på indtil videre, griner den den tidligere verdensmester, som er åben for at fortsætte i realitysporet.

- Hvis første sæson bliver god, håber jeg da, der kommer flere, lyder det fra fynboen, der tidligere har afvist flere tv-tilbud.

- Robinson tilbød næsten en halv million, men det lå i sæsonen, så det passede ikke. Jeg kan ikke huske, om 'Vild med dans' har spurgt, men det kommer jeg aldrig til. Det kan jeg ikke, og slet ikke nu, siger han med henvisning til, at han først lige har fået grønt lys til genoptræning efter en karrieretruende hofteskade.

