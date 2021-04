Corona aflyser speedwaygrandprix i Cardiff

Det britiske speedwaygrandprix i Cardiff er blevet aflyst.

Det oplyser Det Internationale Motorcykelforbund (FIM) i en pressemeddelelse.

Grandprixet var planlagt til 17. juli.

Det er anden gang på få dage, at FIM har set sig nødsaget til at aflyse et grandprix i VM-kalenderen. Onsdag var det sæsonens første løb i Tyskland, der blev aflyst.

Årsagen til aflysningen i den walisiske hovedstad er usikkerheder om, hvordan coronapandemien kan påvirke muligheden for at afvikle større begivenheder.

Grandprixet i Cardiff er som regel et stort tilløbsstykke. Løbet køres på Principality Stadium, som kan huse 62.500 tilskuere til speedway.

Det er på den måde det største løb i kalenderen.

Der er aktuelt otte løb tilbage i VM-kalenderen. FIM har endnu ikke meldt ud, hvor det ene af løbene skal køres.

VM-arrangørerne tilkendegav onsdag, at de stadig håber på at udfylde huller i speedwaykalenderen, så sæsonen byder på 11 VM-grandprixer inden sæsonafslutningen i oktober.

Det første løb bliver kørt 5. juni i Tjekkiet. Vojens er vært ved det danske grandprix i september.

Leon Madsen og Anders Thomsen er Danmarks repræsentanter i VM-serien.