Danmark kæmper sig i VM-finale i speedway

Danmark er repræsenteret, når der til juli køres finaler i par-VM i speedway i russiske Togliatti.

Det blev en kendsgerning lørdag aften, da Danmark sluttede på en samlet tredjeplads ved semifinalen i Manchester i England.

Kvalifikationen blev en realitet, da Danmark i en finaleknockout besejrede Frankrig. Det var en kendsgerning, da Leon Madsen sluttede på førstepladsen foran en franskmand og med Niels-Kristian Iversen på tredjepladsen.

Dermed blev Danmark klar sammen med Storbritannien og Australien, mens Sverige, Polen og Tyskland allerede er kvalificeret sammen med Rusland, som er værtsnation.

36-årige Niels-Kristian Iversen tog en stor del af slæbet for Danmark, da han hentede 15 af 22 danske point, mens Leon Madsen og unge Frederik Jakobsen blev noteret for henholdsvis fem og to point.

Niels-Kristian Iversen var ene om at score point i de første heat med dansk deltagelse.

Det betød, at Danmark da havde seks på point på fjerdepladsen, da Leon Madsen sluttede sidst i begge heat.

Som et nyt tiltag var hvert land tvunget til at lade en U21-kører deltage i mindste et heat i semifinalen, og det bliver også tilfældet i finalerne.

Derfor var Frederik Jakobsen med på det danske hold, og han kørte i Danmarks tredje heat, hvor han fik sin debut mod to finske kørere.

Det gik fremragende, da den unge speedwaykører hentede en andenplads efter Iversen, og dermed nåede Danmark op på andenpladsen efter ni heat.

Niels-Kristian Iversen fortsatte med at tage ansvar og sejrede i sit fjerde heat ud af lige så mange, mens Leon Madsen igen sluttede sidste.

Det holdt akkurat Danmark på tredjepladsen med et point mere end Letland.

Leon Madsen kom på pointtavlen for første gang i sit fjerde heat, som han vandt, mens Iversen sluttede sidst. Dermed var Danmark efter sine fem heat på tredjepladsen med to point mere end Letland.

Takket være Iversens to point i danskernes femte heat skulle Danmark køre finaleknockout mod vinderen af Frankrig og USA.

Det blev Frankrig, og her var Danmark for stærke og tog sejren.

Der køres finaler over to dage 20. og 21. juli i Rusland

