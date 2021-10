Danmark tager bronze ved hold-VM

Danmark vandt søndag bronze ved hold-VM i speedway, der blev afviklet i Manchester.

Leon Madsen og Mikkel Michelsen var begge stærkt kørende, men i semifinalen tabte duoen til briterne Dan Bewley og Robert Lambert, der siden også besejrede Polen i finalen efter et polsk solostyrt.

Det er andet VM i træk, at Danmark tager bronze.

Det lugtede ellers af mere det meste af søndagen, hvor de danske kørere var flyvende og vandt alle sine seks indledende heats. Undervejs lavede danskerne 39 af 42 mulige point.

Danmark slog blandt andet Storbritannien, men briterne fik altså revanche, da det gjaldt kampen om finalebilletten.

Madsen tog ellers føringen i semifinalen i første sving og Michelsen tredjepladen, men hurtigt gik Dan Bewley forbi Michelsen, og så var danskeren tvunget til at lave en overhaling.

Det var tæt på at lykkedes på sidste omgang, men Michelsen sluttede sidst og Madsen som toer.

Modsat VM's første dag, Leon Madsen lavede lørdag 21 af 29 danske point, trådte Mikkel Michelsen også i den grad i karakter søndag.

Michelsen tog to sejre og i alt 18 point i seks indledende heats, mens Madsen hentede tre sejre og i alt 17 point i sine fem heats.

Tredjekører Mads Hansen vandt sit eneste heat og bidrog med fire point.

Danmark har tidligere 15 gange vundet VM i speedway for hold i andre formater end det nuværende. Senest var i 2014.

Hold-VM køres anderledes end de klassiske mesterskaber. Landene dyster to og to mod hinanden i hvert heat, og pointsystemet er indrettet sådan, at vinderen af et heat får fire point, nummer to får tre point, nummer tre får to point, mens nummer fire må køre af banen uden point.

Danmark ikke bare vandt alle sine seks resterende indledende heats, men undgik også helt sidstepladser og vandt dermed alle seks matchups.

Mikkel Michelsen fik en fremragende start på det første danske heat og kørte sikkert en heatsejr hjem, mens Madsen sørgede for en andenplads og dermed maksimale syv point mod Letland.

Succesen fortsatte i Danmarks andet heat mod Polen, der var suveræn bedst lørdag. Madsen lavede en glimrende start og tog en sikker heatsejr, mens Michelsen holdt fast i en tredjeplads trods hårdt pres bagfra helt til målstregen, hvilket gav seks point til Danmark.

I det tredje danske heat blev det til endnu seks danske point i en nøgleduel mod den senere vinder, Storbritannien. Michelsen lavede en flyvende start og kørte en dansk heatsejr hjem, mens Madsen efter en mindre god start kørte sig op som nummer tre.

Mod Frankrig i fjerde danske heat viste Madsen igen klassen og vandt fra spids, mens Michelsen kæmpede sig til en tredjeplads.

Madsen gentog kunststykket i femte heat mod Australien, hvor Michelsen efter en meget tæt duel blev toer og matematisk sikrede semifinalepladsen.

Madsen fik en pause i sjette heat, hvor tredjekører Mads Hansen kom ind og snuppede den sjette af seks mulige danske heatsejre søndag, mens Michelsen blev toer foran den enlige svenske modstander.