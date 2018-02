Dansk landstræner om drastisk VM-ændring: Det bliver sværere

Hans Nielsen tvivler på, at nyt VM-format er en fordel for det danske speedway-landshold

Der er lagt op til den helt store omgang slagge-nostalgi, når snoren til sommer går op for VM i speedway.

Fredag blev de rygter, som har svirret de seneste uger, nemlig til virkelighed, da den internationale motorunion, FIM, og GP- og VM-arrangørerne fra BSI lancerede den største ændring af VM-formatet i i 20 år.

Speedway-bosserne har nemlig valgt at skrotte det hold-VM, som i de seneste år har udviklet sig til en polsk paradedisciplin. I stedet har man valgt at give comeback til VM for par, hvor Danmark med navne som Ole Olsen, Hans Nielsen og Erik Gundersen har hentet masser af ædelt metal.

Således har den siddende danske landstræner, legendariske Hans Nielsen, ikke færre end syv par-verdensmesterskaber på CV'et.

Alligevel er han ikke udelt begejstret ved udsigten til at skulle finde to danske kørere, der kan bide skeer med konkurrenternes topnavne. For rædselsåret 2017, hvor Danmark floppede historisk ved hold-VM, mens ingen danskere formåede at kvalificere sig til grandprix-serien, gav ingen grobund for optimisme.

- Jeg ved ærligt talt ikke, om det er en fordel for os. Det bliver nok sværere for mig. Nu skal jeg finde to, der kan køre lige op med de bedste fra de andre nationer, men det er jo ikke sådan, at der er nogen, der har skilt sig positivt ud, siger han om sin landsholdstrup, hvor veteranen Nicki Pedersen, der som eneste dansker kører GP-serien på et wildcard, og Leon Madsen glimrer ved deres fravær.

- Vi har jo hverken Nicki eller Leon med. I forhold til Nicki er det jo hans eget valg, men det er ikke sådan, at døren er lukket helt for nogen af dem, hvis det viser sig, at de er flyvende, siger Hans Nielsen, der formentlig skal sætte navne på sine udvalgte allerede i maj.

I det nye par-format er Polen direkte seedet til finalen, der køres i Wroclaw over to runder 8. og 9. juni, mens 14 nationer kører om seks finalepladser 2. og 5. juni. Det er endnu ikke offentliggjort hvor.

