Dansk nedtur

Det lignede en trist danske speedwayaften i Prag, da sæsonens sjette VM-grandprix blev kørt.

De tre danske kørere skuffede gennem det mest af aftenen, men til allersidst lykkedes det Leon Madsen at klemme sig i semifinalen.

Den blev dog endestation for danskeren, der sluttede på tredjepladsen i den første semifinale.

Mikkel Michelsen og Niels-Kristian Iversen sluttede som henholdsvis nummer 14 og 15 i løbet, der blev vundet af polske Bartosz Zmarzlik, der også vandt fredag i Prag og fører i den samlede stilling.

Sæsonen er barberet ned til blot otte VM-løb på grund af coronapandemien, og der resterer dermed to grandprixer i Torun i begyndelsen af oktober.

Inden løbene i Prag havde Leon Madsen stadig en drøm om at blande sig i slaget om den samlede VM-titel, men den er forduftet nu.

Bartosz Zmarzlik topper med 99 point, og Fredrik Lindgren følger efter med 92 point. Leon Madsen er nummer fem med 70 point.

Alle danskere skulle op imod hinanden i 10. heat, men alle mødte op uden den store succes.

Leon Madsen havde to tredjepladser med sig, mens Niels-Kristian Iversen havde en tredje- og fjerdeplads med, og Mikkel Michelsen havde opnået to sidstepladser i sine to første starter.

Michelsen slap dog bedst fra mødet med en førsteplads foran Leon Madsen, Iversen og Emil Sayfutdinov.

Dermed lå Leon Madsen med fire point inden sine to sidste starter, og Michelsen og Iversen lå henholdsvis nummer otte og 13.

Leon Madsen havde det svært på banen, og han måtte nøjes med blot et enkelt point og en tredjeplads i sin fjerde start.

Michelsen kom også ned på jorden igen med en sidsteplads i sit fjerde heat, og Iversen bookede en tredjeplads og blev udelukket i sin sidste start og sluttede med sølle tre point.

Derfor var Leon Madsen eneste danske håb til en semifinaleplads, og det krævede, at han vandt i sit sidste forsøg. Det gjorde Madsen, og han klemte sig med i semifinalen.

Her måtte Leon Madsen dog nøjes med sin tredjeplads.