Dansk speedway-stjerne færdig for sæsonen

2023-sæsonen er ovre for speedwaykøreren Anders Thomsen, efter at han i lørdags var involveret i et grimt styrt under Letlands VM-grandprix. Han fik hjernerystelse og brækkede venstre arm og fire ribben.

Tre dage efter styrtet slår han fast over for Fyens Stiftstidende, at han ikke kommer til at konkurrere mere i år.

Det var i sit første heat, at Anders Thomsen mistede herredømmet over speedwaycyklen i lørdagens VM-grandprix. Han ramte barrieren med høj fart og fløj ud over både styret og barrieren.

Omgående blev han transporteret på en båre ind i en ambulance og kørt til hospitalet i Riga.

Han ville ikke opereres i Letland, men fløj i stedet hjem til Danmark for at blive opereret.

- Den læge, der ville operere mig, kom ind med en T-shirt med Mickey Mouse på. Og jeg skulle altså ikke opereres af en læge med sådan en T-shirt, siger Anders Thomsen til Fyens Stiftstidende.

Det er anden gang på under et år, at Anders Thomsen styrtede voldsomt.

I august sidste år pådrog han sig et åbent skinnebensbrud, da han var ude for et alvorligt styrt i Glasgow.

De alvorlige uheld får ham ikke til at overveje at indstille karrieren, siger han til den fynske avis.

Som følge af at sæsonen ender i utide, får han svært ved at sikre sig en plads i næste års VM-serie. Der resterer tre grandprixer i indeværende sæson.