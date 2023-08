Dansk speedway-stjerne kørt væk i ambulance

Det lettiske speedwaygrandprix i Riga har fået en dramatisk indledning på lørdagens løb.

Danske Anders Thomsen styrtede voldsomt i løbets blot andet heat og er kørt på hospitalet med ambulance.

Den danske kører mistede herredømmet over cyklen. Han ramte barrieren med høj fart og fløj ud over både styret og barrieren.

Anders Thomsen blev transporteret på en båre ind i en ambulance og efterfølgende kørt til hospitalet.

Det er anden gang på under et år, at Anders Thomsen styrter voldsomt.

I august sidste år havde danskeren også et alvorligt styrt ved et løb i Glasgow i Skotland. Her pådrog Anders Thomsen sig et åbent skinnebensbrud.

Danmark har fortsat Mikkel Michelsen og Leon Madsen med i grandprixet i Letland.