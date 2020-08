Dansk stjerne misser finale

Det så lovende ud for Leon Madsen, da årets første VM-grandprix fredag blev kørt i polske Wroclaw.

Den danske speedwaykører havde efter tre sejre skrabet næstflest point sammen af alle i de indledende heat, men blev treer i sin semifinale og nåede dermed ikke finalen.

Madsen endte med en samlet femteplads i grandprixet og kan sætte 12 point på kontoen.

Niels-Kristian Iversen og Mikkel Michelsen nåede ikke videre til semifinalerne.

Russiske Artem Laguta vandt efter en suveræn præstation, der bød på fire sejre i de indledende heat og overbevisende sejre i både semifinalen og finalen.

Den forsvarende verdensmester, polske Bartosz Zmarzlik, røg ud i semifinalen.

Leon Madsen, der er blandt favoritterne til at tage VM-titlen, startede godt ud fredag.

Det blev således til en sejr i Madsens første heat. Danskeren kom ellers ikke specielt godt fra land, men fandt farten og endte altså som den første over målstregen.

Madsen fortalte i et interview undervejs, at han havde været stresset op til fredagens grandprix. Men det gik altså ikke ud over danskerens fart i begyndelsen.

Han vandt således også sit andet heat, mens det i tredje heat blev til en andenplads. Så lugtede det for alvor af semifinaledeltagelse.

Madsens avancement blev dog først en realitet efter hans femte heat, som også blev vundet af danskeren.

Mens Leon Madsen altså gik videre, måtte Niels-Kristian Iversen og Mikkel Michelsen nøjes med at kigge på, da det hele skulle afgøres.

Iversen, der i starten af august fik indopereret en skrue i venstre hånd i forbindelse med en brækket håndrodsknogle, kæmpede med at finde farten og var med tre point efter de indledende heat ikke i nærheden af at gå videre.

Mikkel Michelsen var lidt mere stabil og fik samlet fem point sammen, men det var altså heller ikke nok til en plads i semifinalen.

Leon Madsens resultater i de indledende heat betød, at han var førstevælger, da banerne skulle fordeles til den ene semifinale.

Men det blev ikke nogen fordel for danskeren. Madsen fik et skidt start og røg ned på tredjepladsen. Han skulle altså blot en enkelt plads længere frem for at nå finalen, men det lykkedes ikke.

Sæsonens andet grandprix køres allerede lørdag, ligeledes i Wroclaw.