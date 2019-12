Dansk stjerne opereret i fire timer: - Blod overalt

Det er som bekendt forbundet med en vis risiko at køre speedway på eliteplan.

Brækkede knogler og blå mærker er almindelige arbejdsskader i den barske motorsport, men nogle gange rammer de værste smerter uden for sæsonen.

Det kan den danske viceverdensmester, Leon Madsen, skrive under på, efter han onsdag var under kniven i knap fire timer.

For operationen, der blev udført i Polen, skulle vise sig at blive en voldsom smertefuld omgang for den danske stjerne.

Her var det planen, at han skulle have fjernet to titanium-stave i venstre ben, som han fik indlagt efter et styrt i 2005.

Men operationen gik slet ikke efter planen.

De polske læger kunne nemlig ikke løsne og fjerne de to metalstave.

I stedet måtte de nøjes med at skubbe den ene stav væk fra anklen, hvor den generede, og op mod knæet, hvorefter de savede fem centimeter af staven. Det andet metalstykke måtte de lade sidde.

- Nej, de kunne kraftedeme ikke få dem ud. Det var en voldsom omgang, fortæller han til Ekstra Bladet om den ekstremt smertefulde forestilling.

- Jeg fik en rygmarvsbedøvelse, men den virkede ikke ordentligt. Så prøvede de med stadig stærkere smertestillende medicin, så jeg blev mere og mere dopet. Men jeg havde stadig kæmpe smerter, og der var blod overalt. Det var sgu hårdt, konstaterer Leon Madsen tørt.

Leon Madsen beviste i 2019, at han er blandt verdens allerbedste speedway-kørere. Foto: Jarek Pabijan

Som om den omgang ikke var slem nok, var Leon Madsen også under kniven fredag i sidste uge, hvor polske læger med en ny metode tog sig af danskerens ryg, der har har været plaget efter flere tilfælde af diskusprolaps. En operation, der skulle rette op på et tidligere indgreb, der med Leon Madsens egne ord bare 'gjorde det hele værre'.

Leon Madsen er ikke den eneste speedwaykører, der er kommet galt afsted. Læs om Nicki Pedersens mange skader her: Lirekassemanden: Så smadret er Nicki Pedersens krop

Men efter tre operationer denne vinter håber danskeren, at det er slut for denne gang.

- Jeg er ikke lige klar til at køre speedway i morgen, men jeg tror og håber, at jeg kommer stærkere tilbage i næste sæson.

I år har jeg reelt kørt med en brækket ankel, og jeg har ikke kunnet træne ordentligt. Nu håber jeg, at jeg til næste år kan tage det sidste spring og nå mit ultimative mål, som er at blive verdensmester, lyder det med overbevisning i stemmen.

I 2019 sluttede Leon Madsen blot to point efter polske Bartosz Zmarzlik, selvom danskeren flere gange var ramt af skader.

