Dansk stjerne ramt af coronavirus

Endnu en dansk speedwaykører er blevet ramt af coronavirus.

Torsdag skriver Leon Madsen på Facebook, at han er blevet ramt af det smitsomme virus.

- Havde nogle dårlige symptomer de første par dage, men det er bedre nu, skriver speedwaykøreren på det sociale medie.

Madsen var lørdag med til at vinde bronze ved par-VM i polske Lublin sammen med Marcus Birkemose og Anders Thomsen.

Tidligere samme dag blev landstræner Hans Nielsen testet positiv for coronavirus. Han var dog ikke bekymret for, at han havde givet det videre til kørerne.

Nielsen var ikke til stede ved banen, da par-VM blev kørt, og havde ifølge ham selv isoleret sig på sit hotelværelse, kort efter at han havde mødtes med de danske kørere om torsdagen.

I sidste uge skrev Niels-Kristian Iversen på Twitter, at han var blevet testet positiv for coronavirus.

Dansk VM-bronze