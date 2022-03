Dansk stjerne topper liste: Bedst i dette årtusind

Det er noget af et CV, den danske speedway-veteran Nicki Pedersen kører rundt med.

Tre individuelle VM-titler, fire for hold med Danmark og ikke færre end syv DM-titler er det blevet til i årenes løb.

Også i verdens stærkeste liga, den polske Ekstraliga, har den efterhånden 44-årige fynbo sat sit aftryk.

Her har den danske speedway-stjerne nemlig sat en rekord, der næppe bliver slået lige med det første.

Det polske medie SportoweFakty har været gennem resultatlisterne med den helt store lup, og har skrevet en liste over de speedwaystjerner, der i dette årtusind har præsteret at score maximumpoint i ligaløbene.

En liste, hvor Nicki Pedersen sidder tonstungt på førstepladsen.

Ikke færre end 21 gange har danskeren ryddet bordet. Og det er hele ti gange mere end listens nummer to, den polske superstjerne Bartosz Zmarzlik.

Og det rekordhøje antal maksimumpoint blev sikret tilbage i Pedersens absolutte storhedstid.

Således blev det seneste maksimum kørt hjem i 2013-sæsonen. Alene i perioden 2006-09 hentede han 17 af de 21 rekordløb. Ti for Rzeszow og syv for Czestochowa. De øvrige er kørt hjem for Zielona Gora, Gorzow, Gdansk og Rzeszow igen.

To gange har han kørt svimlende 21 point hjem.

