Dansk VM-bronze

Leon Madsen, Anders Thomsen og Marcus Birkemose kørte sig lørdag aften til bronzemedaljer ved par-VM i speedway.

Den i forvejen reducerede udgave af par-VM skulle være startet fredag, men det blev aflyst, efter at store mængder regn gjorde banen uforsvarlig.

Det var derfor også usikkert, om kørerne ville kunne komme i aktion lørdag, hvor vejret var klaret lidt op.

Leon Madsen og co. blev sendt ud på den mudrede bane for at teste den. Forholdene var næppe optimale, men der blev givet grønt lys.

Foto: Jarek Pabijan

Men efter heat 15 ud af de indledende 21 afblæste løbsledelsen stævnet efter aftenens andet styrt på den mere og mere uforsvarlige bane.

Rusland tog for tredje år i træk guldet, mens Polens hjemmebanehåb fik sølv.

- Vi havde forberedt os godt og havde en positiv indstilling. Det resulterede i en bronzemedalje, og det kan vi være rigtig glade og stolte over, at vi har fået kørt hjem til Danmark. Det er efterhånden lang tid siden, det danske landshold har taget en VM-medalje, siger Leon Madsen.

- Vi fik en svær start og havde en lidt forkert opsætning. Jeg tror, at vi havde haft en god chance for at køre os op i top-2, hvis løbet var fortsat.

- Vi var positive og troede på det, men nu valgte de at aflyse det, og man må jo bare respektere, at de tænker på sikkerheden.

- Men vi kan som sagt være glade for vores bronzemedalje - vi er et ungt hold, og det er starten på noget stort i fremtiden, siger Madsen.

Par-VM køres anderledes end de klassiske mesterskaber. Landene dyster to og to mod hinanden i hvert heat, og pointsystemet er indrettet sådan, at det eksempelvis er bedre at blive nummer to og tre i et heat end nummer et og fire.

Vinderen af et heat får fire point, nummer to får tre point, nummer tre får to point, mens nummer fire må køre af banen uden point.

Efter et skidt første heat kom Danmark for alvor på tavlen, anden gang Leon Madsen og Anders Thomsen var på banen. Danskerne var oppe imod Australien og fik hjælp, da Jason Doyle blev diskvalificeret efter en tyvstart.

Leon Madsen kom først i mål, men Anders Thomsens motorcykel gik i stå på sidste omgang, og han måtte således trække den over målstregen for at sikre de to point, tredjepladsen gav.

Danmark fortsatte de fine takter og havde kurs mod et godt resultat, da al kørsel altså blev lukket ned.

Foto: Jarek Pabijan

Resultaterne efter heat 14 - hvor alle syv nationer havde kørt fire løb - endte med at være gældende, og så endte det altså med dansk bronze.

Landstræner Hans Nielsen var ikke at finde på sidelinjen lørdag. Nielsen var syg med influenzalignende symptomer og holdt sig på sit hotelværelse.

Han fik fredag lavet en coronatest, men havde lørdag aften endnu ikke fået svar.

- Jeg er helt tryg ved, at kørerne ikke er blevet smittet af mig. Jeg trak mig hurtigt væk fra dem torsdag, da jeg begyndte at få det dårligt, siger Nielsen, der føler sig meget sløj, fra sit hotelværelse.

