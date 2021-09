Dansk VM-drama - uhyggeligt styrt

Mikkel Michelsen var involveret i et gigantisk crash, da danskerne skuffede ved speedway-grandprixet i Vojens

Det danske speedway-publikum fik ikke sulten efter succes stillet, da der lørdag aften for første gang efter coronapausen blev kørt grandprix-ræs på dansk grund.

Til gengæld fik de 10123 tilskuere på Vojens Speedway Center drama for alle pengene, da aftenens bedste dansker, wildcardet Mikkel Michelsen, var involveret i et voldsomt crash i semifinalen.

Her jagtede han desperat en plads i finalen, der syntes udenfor rækkevidde, da han mistede kontrollen over sin cykel, og stejlede direkte ind i svenske Fredrik Lindgren, som blev sendt med hovedet først ind i barrieren.

Heldigvis kom begge kørere på benene igen, men aftenen var forbi for Michelsen, ligesom tilskuerne måtte gå hjem uden den danske GP-sejr, de har ventet på, siden Leon Madsen vandt i Torun i oktober 2019.

Forinden havde Mikkel Michelsen med to heatsejre vakt håbet om en gentagelse af Michael Jepsen Jensens wildcard-sejr tilbage i 2012, men sjællænderen kunne ikke holde kadencen.

Han kan dog glæde sig over at han allerede til næste sæson får chancen igen via det europamesterskab, som har sikret ham en permanent plads i den kommende sæson.

De øvrige danskere formåede heller ikke at holde sig til i lørdagens VM-ræs.

Efter VM-sølvet i 2019 har Leon Madsen lignet det bedste bud på en dansk guldbejler.

I denne sæson har det knebet gevaldigt, og vejlenseren har haft store problemer med at finde farten.

Op til det danske grandprix døjede Madsen tilmed med influenza og dårlig mave, men det var svært at se, da han i overbevisende stil vandt sine to første heats til tilskuernes udelte tilfredshed,

Så gik der dog igen grus i Madsens maskineri, og han hang med en vis legemsdel i vandskorpen, indtil han lige akkurat fik knebet sig i semifinalen, hvor aftenen sluttede med en sidsteplads.

Dermed bliver afstanden til den sjetteplads, der giver direkte adgang til næste års serie, længere.

På forhånd var der store forhåbninger til den dobbelt danske mester Anders Thomsen efter hans tredjeplads ved det russiske grandprix i Togliatti.

Til daglig har han hjemmebane i Vojens i den danske liga, men den fordel var det vanskeligt at spotte lørdag aften.

Fynboen åbnede med et nul, og siden fulgte tre tredjepladser, inden han i sit sidste heat endelig fandt lidt af melodien med en andenplads.

Det rakte dog hverken til noget i Vojens eller i den samlede VM-stilling, og Anders Thomsen ligner en mand, som skal belave sig på, at den kommende sæson bliver uden ham i VM-serien.

Finalen blev vundet af russiske Artem Laguta foran sin rival til VM-titlen, polske Bartosz Zmarzlik. Dermed klemmer Laguta sig forbi polakken i den samlede VM-stilling med bare to GP'er tilbage i kalenderen.

