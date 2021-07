Dansk VM-skuffelse - røg ud i semifinalen

Speedwaykøreren Leon Madsen startede godt, men endte med at ryge ud i semifinalen, da årets første løb i VM-serien fredag blev kørt i Prag.

Madsen får dog allerede lørdag mulighed for at overgå sig selv, når der køres endnu et grandprix i den tjekkiske hovedstad.

- Det var fedt at komme i gang igen, og jeg synes faktisk, at det gik rigtig fint, og jeg føler også, at der var til mere, end jeg fik i aften (fredag, red.). Men jeg var bare uheldig i semifinalen og kom ikke rigtigt ind i første sving og fik lukket døren for de andre, siger Madsen.

Den danske mester Anders Thomsen er også med i kampen om verdensmesterskabet, men gik ikke videre fra de indledende heat fredag.

Leon Madsen fik en optimal start på VM-seriens første grandprix. I sit første heat vandt danskeren. To af modstanderne var de seneste tre års verdensmestre, britiske Tai Woffinden (2018) og polske Bartosz Zmarzlik (2019 og 2020).

Madsen fulgte op ved også at vinde sit næste heat, hvor Anders Thomsen også var på banen og blev nummer tre, så han tog dagens første point.

I sit tredje heat kom Leon Madsen lidt ned på jorden igen med en tredjeplads, mens det begyndte at se svært ud for Anders Thomsen, der i sin tredje tur på banen endte bagest for anden gang.

Det blev ikke til flere heatsejre for Leon Madsen, men den tidligere VM-sølvvinder var alligevel klar til semifinalerne. Anders Thomsen måtte se med fra tilskuerpladserne efter at være endt som nummer 14, hvilket gav ham tre point til VM-stillingen.

I semifinalen var Leon Madsen oppe imod svenske Fredrik Lindgren, Bartosz Zmarzlik og russiske Emil Sayfutdinov, som skrabede flest point sammen af alle i de indledende heat.

Madsen fik en god start og så ud til at lægge sig på andenpladsen, men røg derefter ned som nummer tre, da Fredrik Lindgren strøg forbi, og endte som nummer fire. Så var aftenen slut for danskeren.

Det resulterede i en samlet syvendeplads og ti VM-point til Leon Madsen.

- Det er en lang sæson, og i morgen (lørdag, red.) er en ny dag, og jeg tror på, at jeg kan lege med igen.

- Normalt er jeg ikke fan af dobbeltløb, men lige nu føler jeg mig fint tilpas, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage på hotellet, få noget god søvn og så komme i gang med næste løb og forhåbentlig komme med i finalen, siger Madsen.

Polske Maciej Janowski vandt finalen og lægger sig dermed i front i jagten på verdensmesterskabet med 20 point.

Der skal i alt køres 11 grandprixer. Sæsonens niende af slagsen løber af stablen i Vojens 11. september.