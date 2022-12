Dansk VM-sølv på svære betingelser

Årets sportspræstation: Leon Madsen formåede ikke at vinde et eneste grandprix i 2022, men hans stabile resultater over et helt år sikrede ham til sidst sølv i VM-serien. Hans præstationer sikrer ham en syvendeplads over de største danske sportspræstationer i år

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag bringer vi historien om Leon Madsen, der vandt sølv ved VM i speedway. Følg nedtællingen på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet frem til 1. januar, hvor vi kårer årets største sportsnavn i Danmark.

VM-sølv

I et land med særdeles stolte speedway-traditioner ender en VM-sølvmedalje ikke med at sende Leon Madsen op på samme historiske hylde som Ole Olsen og Hans Nielsen.

Men den 34-årige vejlenser gjorde i det forgangne år et godt forsøg på at tage det næste skridt frem i kongerækken.

Han vandt ikke et eneste grandprix i VM-serien, men konstante stabile præstationer med flere podieplaceringer til følge betød, at han efter det sidste grandprix i Torun kunne juble over den samlede andenplads.

Hans anden i karrieren.

Leon Madsen sluttede sæsonen som treer i den polske provinsby efter slovakiske Martin Vaculik, og der var det for længst afgjort, at Bartosz Zmarzlik for tredje gang i karrieren ville rende med titlen.

- Jeg er glad for min sæson, som jeg kan være stolt af. I sidste uge kunne jeg lade mig hylde som europamester, og nu er jeg viceverdensmester, sagde han efter en sæson, hvor han også vandt europamesterskabet.

Leon Madsen foran Bartosz Zmarzlik i Målilla i august. Foto: Mikael Fritzon/Reuters/Ritzau Scanpix

Zmarzlik kunne ingen røre. Allerede før sæsonens tredjesidste grandprix - i Vojens - havde danskeren mere eller mindre opgivet at hente polakken, som på det tidspunkt var 16 point foran i den samlede stilling.

- Det var nok det. Det var lige ved og næsten. Nu bliver det utrolig svært at hente Zmarzlik, men jeg kæmper videre, sagde han.

Inden det næstsidste grandprix i Sverige var Zmarzlik 20 point foran Leon Madsen.

Men Danmarks bedste speedwaykører tror stadig på, han kan tage det sidste skridt op.

- Jeg er så tæt på, og hvis jeg ikke kan, så er der jo ikke nogen, der kan true Zmarzlik. Jeg er sikker på, at jeg kan kæmpe med om guldmedaljen til næste år, sagde han.

- Hvis jeg kan have en hel sæson, som jeg havde i anden halvdel af denne sæson, så kæmper jeg med om VM-guldet næste år. Det er jeg sikker på, sagde han.

I Torun fik han en skidt start, men det blev til tre heatsejre og en plads i finalen.

- Jeg fik ikke en god start i finalen, men fik bygget noget fart op og kæmpede mig til en tredjeplads. Det var, hvad det kunne blive til, kom det fra den alt andet end superlykkelige Madsen, der blev toer to gange og treer to gange.

Leons 2022

Femteplads i Donji Kraljevec (Kroatien)

Andenplads i Warszawa

Syvendeplads i Prag

Syvendeplads i Teterow (Tyskland)

Syvendeplads i Gorzow (Polen)

Fjerdeplads i Cardiff

Andenplads i Wroclaw

Tredjeplads i Vojens

Ottendeplads i Målilla (Sverige)

Tredjeplads i Torun (Polen)

Fem danske verdensmestre

Listen over store danske speedwaykørere i historien er lang.

Fem har vundet den individuelle VM-titel, siden Ole Olsen blev den første for 51 år siden. Spørgsmålet er om Leon Madsen kan blive nummer seks

Ole Olsen: Fire VM-titler (1971, 1975, 1978 og 1000 m sandbane i 1973)

Hans Nielsen: Fire VM-titler (1986, 1987, 1989 og 1995)

Erik Gundersen: Tre VM-titler (1984, 1985 og 1988)

Jan O. Pedersen: Én VM-titel (1991)

Nicki Pedersen: Tre VM-titler (2003, 2007 og 2008)