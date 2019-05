Danske legender i aldrig-før-viste optagelser

En højdramatisk fortælling om tre danske superstjerner.

En historie om ukueligt mod og jernvilje. Venskab og fjendskab. En medrivende omgang kulturhistorie – og Danmarkshistorie.

Den danske instruktør Mads Kamp Thulstrup er på banen – så at sige – med en dugfrisk dokumentarfilm om de tre danske speedway-koryfæer: Kongen Ole Olsen og de to rivaliserende kronprinser Hans Nielsen og Erik Gundersen.

Fortalt på det store, hvide lærred af hovedpersonerne selv og aldrig-før-viste arkiv-optagelser.

Ole Olsen var manden, der bankede speedway ind i danskernes bevidsthed. Han skabte en ny dansk nationalsport, der tryllebandt en hel nation, og fik ikke mindst placeret dansk speedway på verdenskortet.

Siden kæmpede de to store rivaler Erik Gundersen og Hans Nielsen om at overtage VM-tronen fra deres helt store idol.

En indædt duel om ære, hæder og adskillige VM-titler.

En rivalisering, der også på et splitsekund også blev brudt, da Erik Gundersen på tragisk vis endte sin glorværdige Speedway-karriere med et frygteligt styrt tilbage i ’89.

Foto: Frank Cilius/Scanpix

Æret på Vojens-banen

Instruktør Mads Kamp Thulstrup siger det meget godt:

- Det er helte, vi bør hylde. Det er et væsentligt stykke Danmarkshistorie, som jo sagtens kan glide ud og forsvinde som dug for solen … Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, vi mindes the good old days – dengang vi havde verdensmestre! Dengang de var kæmpestjerner.

- De har været ekstremt generøse med at åbne op omkring de ting, som selvfølgelig er både følelsesladet og voldsomt at snakke om. Der er blevet både grinet og grædt – de gik ind til projektet med liv og sjæl, siger han.

På Ole Olsens lokale Speedway-bane i Vojens blev de tre hovedpersoner lørdag æret med et par junior-løb på racerbanen, og i Haderslevs lokale biograf blev den røde løber senere rullet ud til Galla-premiere på: Kongernes Fald.

Og hvordan har det så været at genopleve de hæderkronede, gyldne 80’ere, hvor Danmark dominerede sejrsskamlerne på verdens største Speedway-stadions. Ole Olsen, der som en purung, 20-årig knøs og pioner rejste til England for at forfølge VM-drømmen, udlægger teksten:

- Det har været helt fantastisk. Det er jo kulturhistorie på sin vis. Danmark gik fra at være et totalt uland til den mest vindende nation i verden! Lige fra da jeg vandt mit første individuelle VM tilbage i ’71.

- Det er næsten en ren H.C. Andersen-fortælling. Jeg rejse til England for at køre speedway, mens sporten var helt ukendt herhjemme – der var sgu ikke noget, der hed speedway dengang, siger Ole Olsen om den spæde start som professionel.

VM i speedway i Vojens 23. juni 1979. Ole Olsen og Hans Nielsen vandt VM for par. Foto: Erik Kragh

Erik Gundersen, der endte som Ole Olsens lærling og Hans Nielsens evige rival og duellant, fremhæver især dansker-duellerne som noget helt unikt:

- Den gamle rivalisering … Alle de intriger og problemstillinger, som vi bøvlede med. Det har været pisse-fedt at opleve det igen. Det giver en tænding og gnist i maven! Og historien holder bare – dramaet mellem Ole, Hans og mig selv.

- Det var fantastisk, at det kunne lade sig gøre dengang – de gyldne 80’ere. Vi vandt jo rub og stub.

Det er både på godt og ondt, at Danmarks mest vindende speedway-kører, Hans Nielsen, der i en periode i starten af 80’erne ragede sig uklar med både Ole Olsen, landsholdet og Dansk Motor Union, ser tilbage på karrieren.

- En tidsrejse tilbage på godt og ondt. Der var mange dejlige oplevelser! Men også et par år, der var hårde – specielt for mig. Det var virkelig emotionelt at skulle gå det igennem en gang til, siger han.

- Det var mig mod resten af verden, og på den måde var det en hård tid, der lige så godt kunne have væltet mig psykisk som at styrke mig – men jeg endte med at lære at slås for min sag!

Den ellers evige 2’er blev hård i filten, da han bad om hjælp og gode råd fra Ole Olsens egen rival Ivan Mauge. Og Hans Nielsen endte med at vinde hele fire individuelle VM-titler sidenhen.

- Ivan Mauge hjalp lige så meget til med at sætte sig i respekt i Ole og Eriks lejr, da vi mødtes til VM i ’86 i Polen. Deres psykologiske styrke faldt, og jeg kom oven på! Erik havde jo næsten et sammenbrud i finalen i ’86 – så ja, Ivan Mauge gjorde en kæmpe forskel, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VM-guld til Erik Gundersen (i midten) og sølv til Hans Nielsen 1984. Foto: Ole Frederiksen

Forfulgt af Journalister: - Det var pisse spændende!

- Det jeg husker allermest er journalisterne og den danske presse, som fulgte os intenst! Ekstra Bladet, B.T., Jyllands-Posten, de ringede alle op og sagde: ’Jeg har lige snakket med Hans og Ole, og de sagde …’, indleder Erik Gundersen og fortsætter:

- Og så sagde jeg: ’Hvad fanden var det for noget? Sikke noget pis!’ Og så kørte det ellers derudad! Man var virkelig forfulgt at journalister op til de store stævner og VM – det var pisse spændende! Og vi ville bare for alt i verden ikke tabe til hinanden, husker han.

- Det var indædt begejstring, rendyrket lyst, stemning og vilje! Vi ville bare have Danmark helt til tops, når vi var på de helt store stadions som Wembley foran 120.000 tilskuere – der var et enormt pres.

- Jeg glæder mig til at se det hele igen på det store lærred, så man næsten kan mærke stemningen på stadion fra dengang. Jeg er sgu stolt af, at Mads (instruktør, red.) har valgt at lave en film om det, det er fandeme stort!

‘Kongernes Fald’ har premiere i biografer landet over den 6. juni.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Speedway løber i mine årer

Erik Gundersen fra Esbjerg var en vestjysk fighter og med sin udadvendte facon tilegnede hans sig hurtigt øgenavnet ’Smiling Gunder’.

En populær racerkører, der i ’84 blev den første danske individuelle verdensmester siden Ole Olsen.

En succesfuld karriere sluttede dog brat, da han blev alvorligt kvæstet i et frygteligt styrt. Erik Gundersen blev invalideret som følge af den alvorlige ulykke, men genvandt førligheden ved hjælp af hård genoptræning og ukuelig viljestyrke.

Et følsomt emne, som også bliver berørt i dokumentaren:

- Jeg bliver gjort opmærksom på det dagligt i form af mit handicap – jeg har en dejlig kone og familie, som har båret mig igennem det. Jeg har det sgu okay i dag og har stadigvæk arbejdet med sporten. Speedway løber i mine årer og har altid gjort det.

- Det var en pludselig ændring dengang, jeg skulle forholde mig til, da jeg brækkede nakken. Et barskt scenarie.

- Det var en anderledes kamp end det sportslige. Det blev mit livs største kamp at genvinde noget af min førlighed – og det var jeg heldig at gøre. Det er vildt! Siger Erik Gundersen.

Se også: Kæmpe dansk VM-triumf

Se også: Ekspert revser Nicki P: Hans ego skaber problemer

Lirekassemanden: Så smadret er Nicki Pedersens krop