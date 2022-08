Dansker i skræk-styrt: - Benet knækkede midt over

'Pokal eller hospital'.

Sådan lyder en af de mest fortærskede klichéer i speedwaysporten, hvor det nærmest er umuligt at komme gennem en karriere uden knoglebrud.

Pokaler har den dobbelte danske mester Anders Thomsen allerede kørt sig til, men lige nu stirrer fynboen på bagsiden af medaljen efter karrierens værste styrt i lørdagens GP-kvalfinale i skotske Glasgow.

Her bragede Thomsen direkte i hegnet med 100 kilometer i timen, hvilket kostede et åbent skinnebensbrud og en spoleret sæson.

Nu slikker han sårene på Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow, hvor han fra hospitalssengen fortæller Ekstra Bladet om en skade så grum, at selv garvede speedwaymekanikere fik kvalme.

'Rimeligt ulækkert'

- Jeg falder af og rammer ind i stakittet, og ligeså snart jeg falder af, kan jeg mærke, at 'den er sgu helt gal'. Jeg vidste med det samme, at jeg havde brækket benet, fordi det ikke hang sammen, lyder det roligt og fattet fra den kvæstede speedwaykører.

- Da jeg løftede benet og forsøgte at komme op, knækkede det bare midt over, fordi det var helt brækket. Det hang bare og dinglede, fortæller Anders Thomsen, der erkender, at det selv i den brutale motorsport er en skade lidt udover det sædvanlige.

- Ja, det var rimeligt ulækkert. Min mekaniker var ved at brække sig, fordi benet bare lå ved siden af. Altså det hang jo sammen, men var helt drejet rundt, forklarer den danske landsholdskører, der fik behandling på slaggerne i 45 minutter, før han kunne køres på hospitalet.

- Det var jo et åbent benbrud, og det er jo altid lidt farligt med bakterier og den slags. Men når man ser ned på det, så gør det jo lidt ekstra ondt. Jeg fik lidt lattergas og noget morfin, og så var jeg sgu egentlig ok.

Kritisable forhold

Anders Thomsen var desværre ikke den eneste kører, der kom til skade på en bane, der efterfølgende har fået hård kritik.

- Der var mange styrt. Jeg ligger faktisk på værelse ved siden af Chris Holder, der er kommet rigtig galt af sted, og har brækket ryggen. Under træningen rev Oliver Berntzon også skulderen af led, siger Anders Thomsen, der undrer sig over, at det vigtige løb blev kørt under de givne forhold.

- Jeg forstår ikke, at banen var godkendt med den airfence. I modsætning til de danske baner, hvor den er oppustelig, er den i Glasgow lavet af skum. Men når man kommer med 100 kilometer i timen, er skum ikke blødt. Det var derfor, jeg brækkede benet, lyder det med ærgelse i stemmen.

Nu er sæsonen forbi, men Anders Thomsen forventer ikke med at blive længe i hospitalssengen.

- Jeg regner med være gående i morgen. Jeg har fået sat spyd igennem knoglen, så selvom det selvfølgelig ikke bliver med fuld belastning, så forventer jeg at være oppe på krykker i morgen. Jeg stinker jo som en gnu. Jeg har ikke været i bad i flere dage, griner han.

Nu skal Anders Thomsen krydse fingre for et wildcard. Foto: Sportxpress

Til gengæld er der ikke noget at grine ad i forhold til grandprix-serien, hvor han nu skal håbe på arrangørernes velvilje og et wildcard, hvis han også skal have GP-status i næste sæson.

Det er heller ikke urealistisk med en GP-triumf i polske Gorzow og yderligere to finaledeltagelser.

- Det er realistisk, men jeg tager ikke noget fra givet. Jeg håber, de kan se, at jeg hører til. Ellers må jeg selv kører mig til det, siger den uheldige speedwayprofil, der altså ikke kommer i aktion igen før i næste sæson.

Dansk speedwaykører brækker benet

Nu siger Nicki det åbent: Vil i spidsen for Danmark

