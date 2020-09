Dansker slog til i sidste sving

Speedwaykøreren Leon Madsen leverede lørdag aften sæsonens bedste danske VM-resultat.

På banen i Gorzow blev Leon Madsen nummer to efter en højdramatisk finale, der blev vundet af svenskeren Fredrik Lindgren.

Med andenpladsen formåede Leon Madsen at forbedre sig med to placeringer i forhold til fredagens grandprix på samme bane i Gorzow, hvor han blev sidst i finaleheatet - nummer fire.

- Det har været et par gode dage. Det er dejligt at være tilbage på toppen og være med i finalerne, siger Madsen.

- Guldet er selvfølgelig svært at nå, men det kan stadig ske.

Pænt besøgt i Gorzow. Foto: Jarek Pabijan

I de indledende heats var viceverdensmesteren godt kørende, og han vandt tre ud af fem heats og kørte sig derfor i semifinalen med komfortabel margin.

Madsens semifinale blev indledt med en yderst intens positionskamp. Heldigvis for vejlenseren kom han ud af første sving som nummer to, og han kørte finalepladsen hjem.

I finalen blev der kørt speedway på højt niveau, og Leon Madsen nåede at skifte mellem anden- og tredjepladsen flere gange, før han til allersidst overhalede Jason Doyle og snuppede andenpladsen.

Genrelt var det dog ikke en god dag for danskerne. Foto: Jarek Pabijan

De øvrige danskere havde til gengæld en ret så sløj lørdag.

Anders Thomsen, der var med som reservekører, sluttede som nummer ti efter de indledende heats. Han gjorde sig bemærket med en enkelt heatsejr, men i flere af de øvrige heats blev det illustreret, at han fortsat mangler lidt for at kunne følge med de hurtigste VM-kørere under et grandprix.

Niels-Kristian Iversen og Mikkel Michelsen slap heller ikke godt fra grandprixet. De blev henholdsvis nummer 13 og 15 ud af de 16 kørere.

Efter lørdagens grandprix er VM-sæsonen midtvejs, da fire ud af otte grandprixer er kørt. I næste uge skal der køres to grandprixer i Prag.

Se også: Kyllingen med gåsehud: - Det er sgu vildt!

Se også: Inter tæt på Eriksen-konkurrent